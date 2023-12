Ny Elite-prøvequiz i Indigo Disk DLC krever unike svar

By

Sammendrag: Laceys Elite-prøveversjon i Indigo Disk DLC av Pokemon Scarlet and Violet har blitt oppdatert med et sett med fem nye spørsmål. Å svare riktig vil føre til en kampforespørsel fra Lacey.

Lacey, en av Elite Four ved Blueberry Academy i Coastal Biome of the Terarium, har introdusert en ny Elite Trial Quiz i Indigo Disk DLC av Pokemon Scarlet og Violet. Denne artikkelen vil guide deg gjennom alle spørsmålene og de riktige svarene deres.

Det første spørsmålet dreier seg om Pikachu, en elektrisk Pokémon kjent for å produsere strøm. Lacey vil spørre hvor Pikachu lagrer strømmen sin, og det riktige svaret er kinnene.

For å gå videre til det andre spørsmålet, vil Lacey introdusere Venonat, en Pokémon som bruker en viss kroppsdel ​​som radar i mørke omgivelser. Det riktige svaret er øynene, da de hjelper Venonat med å oppdage gjenstander.

I det tredje spørsmålet vil Lacey presentere Sinistea-søsknene og be spillerne identifisere den ekte antikke formen Sinistea. Koppen i midten, gjenkjent av merket på bunnen, er det riktige svaret.

Det fjerde spørsmålet fokuserer på Minior, Meteor Pokémon, og spillere må finne den rosa varianten fra en rekke skiftende former.

Til slutt vil Lacey introdusere Granbull og spørre spillerne hvilken kroppsdel ​​den bruker som pute mens de sover. Det riktige svaret er magen.

Sørg for å svare riktig på alle spørsmålene for å komme deg gjennom Laceys Elite-prøve og lås opp kampforespørselen. Følg med på Sportskeeda for flere oppdateringer om Indigo Disk DLC.