Svare på Laceys spørsmål i Pokemon Scarlet og Violet DLC

Denne artikkelen gir en trinn-for-trinn-guide for hvordan du svarer på Laceys spørsmål under Elite-prøven i Indigo Disk DLC for Pokemon Scarlet og Violet. Disse spørsmålene er en viktig del av spillet og må besvares riktig for å komme videre.

Laceys første spørsmål: Pikachus elektriske lagring

Lacey vil introdusere Pikachu som en elektrisk Pokémon kjent for å produsere elektrisitet. Hun vil da spørre hvor Pikachu lagrer strømmen sin. Det riktige svaret er Pikachu's Cheeks.

Laceys andre spørsmål: Venonats radar

Lacey vil tilkalle Venonat og fremheve dens evne til å bruke en bestemt kroppsdel ​​som radar. Hun vil spørre hvilken kroppsdel ​​det er. Det riktige svaret er Venonats øyne.

Laceys tredje spørsmål: Gjenkjenne antikke form Sinistea

Lacey vil introdusere deg for Sinistea-søsknene og forklare at det er vanskelig å avgjøre hvilken som er den genuine antikke formen. Hun vil be deg velge den rette. Riktig svar er koppen i midten, da den ekte antikke formen Sinistea kan kjennes igjen på et merke på bunnen av koppen.

Laceys fjerde spørsmål: Spotting the Pink Minior

Lacey vil presentere ulike former for Minior og be deg finne den rosa. Hver variant av Minior vil endre seg til sin meteorform og endre posisjon, noe som gjør det litt utfordrende. Du må imidlertid holde øye med den rosa Minior for å svare riktig.

Laceys femte spørsmål: Granbulls sovepute

For det siste spørsmålet vil Lacey introdusere sin egen Pokémon, Granbull, og spørre hvilken kroppsdel ​​den bruker som pute når den sover. Det riktige svaret er Granbulls mage.

Å svare på alle Laceys spørsmål riktig vil sikre at du kommer deg gjennom Elite-prøven i Indigo Disk DLC til Pokemon Scarlet og Violet. Sørg for å være nøye med detaljene og velg de riktige svarene for å overvinne denne utfordringen.

Følg med på Sportskeeda for flere oppdateringer om Pokemon Scarlet og Violet DLC og andre spennende Pokémon-nyheter.