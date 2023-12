The Ultimate Challenge: Lacey's Elite Trial Quiz i Pokemon Scarlet and Violet

By

Er du klar til å sette Pokémon-kunnskapen din på prøve? Laceys Elite-prøvequiz i Indigo Disk DLC til Pokemon Scarlet and Violet vil garantert utfordre selv de mest erfarne trenerne. Gå inn på Coastal Plaza i Coastal Biome of the Terarium og forbered deg på en fornuftskamp.

Spørsmål 1: Pikachus elektriske kraft

Lacey vil introdusere deg til Pikachu, den populære elektriske Pokémonen kjent for sin evne til å produsere strøm. Hun vil be deg identifisere kroppsdelen der Pikachu lagrer denne kraften. I dette tilfellet er det riktige svaret Pikachus kinn.

Spørsmål 2: Venonats radar

Deretter vil Lacey tilkalle Venonat og fremheve dens unike evne til å bruke en spesifikk kroppsdel ​​som radar, selv i de mørkeste nettene. Kan du gjette hvilken kroppsdel ​​det er? Det riktige svaret er Venonats øyne.

Spørsmål 3: Den genuine antikke formen Sinistea

Lacey vil presentere deg for tre Sinistea-søsken og informere deg om at det er vanskelig å fastslå de ekte antikke stykkene. Din oppgave er å velge den antikke formen Sinistea, som kan gjenkjennes av merket på bunnen av koppen. Velg koppen i midten for å fortsette.

Spørsmål 4: Spot the Pink Minior

Følg nøye med på Miniors utvikling når hver variant endres til sin meteorform. Din oppgave er å finne den rosa Minior blant lineupen. Hold øynene åpne for eventuelle endringer i form.

Spørsmål 5: Granbulls sovevane

For det siste spørsmålet vil Lacey vise frem sin egen Pokémon, Granbull, og utfordre deg til å gjette hvilken kroppsdel ​​den bruker som pute mens du sover. Det riktige svaret er Granbulls mage.

Gratulerer! Du har fullført Laceys Elite-prøvequiz og bevist at du har det som trengs for å bli en ekte Pokémon-ekspert. Følg med for flere spennende oppdateringer og utfordringer i Pokemon Scarlet og Violets verden.

Husk å fortsette å utforske, trene og oppdage nye Pokémon på reisen din til å bli den ultimate Pokémon-treneren!