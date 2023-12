Mestre Laceys quiz i Pokemon Scarlet and Violet DLC

By

I Indigo Disk DLC for Pokemon Scarlet og Violet vil spillere møte Master Lacey og møte hennes Elite-prøve. I denne prøveperioden må spillerne svare på en rekke spørsmål for å fortsette. Denne artikkelen vil guide deg gjennom Master Laceys quiz, og gir de riktige svarene på hvert spørsmål.

Spørsmål 1: Pikachus elektriske lagring

Master Lacey vil introdusere Pikachu og forklare at det er en elektrisk Pokémon kjent for å produsere elektrisitet. Hun vil spørre hvor Pikachu lagrer denne strømmen. Det riktige svaret er Pikachus kinn.

Spørsmål 2: Venonats radar

For det andre spørsmålet vil Master Lacey tilkalle Venonat og fremheve dens evne til å bruke en bestemt kroppsdel ​​som radar. Spillerne må identifisere denne kroppsdelen korrekt som øynene.

Spørsmål 3: Ekte antikk Sinistea

I det tredje spørsmålet vil Master Lacey presentere tre Sinistea-søsken, hvorav den ene er den genuine antikvitet. Spillerne må identifisere riktig søsken, som er den med et merke på bunnen av koppen.

Spørsmål 4: Spotting the Pink Minior

Deretter vil spillerne bli vist forskjellige former for Minior, kjent som Meteor Pokémon. Deres oppgave er å holde øye med den rosa Minioren når den endrer form.

Spørsmål 5: Granbulls sovepute

Det siste spørsmålet involverer Granbull, en Pokémon eid av Master Lacey. Spillerne må bestemme hvilken kroppsdel ​​Granbull bruker som pute mens de sover, med det riktige svaret på magen.

Ved å svare riktig på alle fem spørsmålene, vil spillere kunne gå videre gjennom Master Laceys Elite-prøve. Sørg for å holde deg oppdatert med Sportskeeda for den nyeste informasjonen og oppdateringene om Pokemon Scarlet and Violet DLC.