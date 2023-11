Nylig avdukede videoer tips om spennende muligheter for Alan Wake 2

En serie med tidligere ikke avslørte videoer fra Alan Wake 2 har dukket opp gjennom datautvinning, og avslører potensielle hint om kommende DLC-innhold. Selv om vi ikke kan gi en direkte lenke til videoene, hentyder innholdet til tillegg som kan være en del av den etterlengtede New Game Plus-modusen som vil bli utgitt i nær fremtid.

Uten å fordype seg i detaljer, ser det ut til at de avdekkede opptakene kan endre konklusjonen av Alan Wake 2 betydelig, og potensielt tilby spillere en helt frisk avslutning når de spiller gjennom spillets New Game Plus-modus. I tillegg til denne spennende oppdagelsen, antyder et annet sett med videoer potensialet for fremtidig DLC-innhold som kobler Alan Wake 2 til det bredere Remedy-universet. Nærmere bestemt inneholder disse videoene Dr. Darling, en sidekarakter fra Remedys 2019 storfilm, Control.

For å øke spenningen har Remedy Entertainment nylig bekreftet utgivelsen av Night Springs, den første utvidelsen for Alan Wake 2, som skal lanseres senere våren 2024. Når det gjelder spillets andre utvidelse, med tittelen The Lakehouse, har en offisiell utgivelsesdato ennå ikke kunngjort. Basert på de lekkede opptakene og den tilhørende teksten, er det imidlertid sannsynlig at de aktuelle videoene tilhører denne etterlengtede andre utvidelsen.

Remedy har også avslørt planer om å introdusere en New Game Plus-modus til Alan Wake 2 i en oppdatering etter lansering. Denne modusen lar spillere bære over sine ulåste våpen og oppgraderinger, gir tilgang til et utfordrende Nightmare-vanskelighetsnivå, og presenterer en "ny alternativ fortelling" komplett med ekstra manuskriptsider og videoinnhold. De lekkede opptakene ser ut til å omfatte noe av det spennende videoinnholdet som er inkludert i denne kommende modusen.

Mens fans spent venter på utgivelsen av Alan Wake 2, har oppdagelsen av disse videoene utvilsomt utløst nyvunnet spenning og forventning til spillet og dets potensielle fremtidige tilbud i Remedy-universet.

