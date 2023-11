The Dark Side of AI: Protecting Our Children from Deep Fake Exploitation

Kunstig intelligens (AI) har raskt dukket opp som en av de mest innflytelsesrike teknologiene i verden, og revolusjonerer hvordan vi utfører oppgaver ved å muliggjøre rask prosessering i en enestående skala. Men bak dens imponerende evner ligger en mørkere side som utgjør betydelige risikoer, spesielt for sårbare individer som barn. Beth Jackson, en programleder og terapeut ved National Children's Advocacy Center, har uttrykt sine bekymringer om det skremmende potensialet til denne teknologien. Ondsinnede individer kan enkelt utnytte AI for å manipulere uskyldige bilder og lage eksplisitt og nedverdigende innhold.

I motsetning til sitatet i den originale artikkelen, der Jackson fremhever hvor enkelt gjerningsmenn kan få tilgang til og bruke offentlige bilder, kan denne vridde bruken av AI-teknologi forvandle enkle, hverdagslige bilder til simulert og tilsynelatende ekte eksplisitt innhold. Nylig oppsto en urovekkende hendelse i Spania da unge gutter brukte en lett tilgjengelig AI-app for å endre uskyldige bilder av klassekameratene, og spredte eksplisitte falske bilder over hele skolen. Ofrene oppdaget ufrivillig disse endrede bildene som skildrer seg selv fullstendig naken, noe som forårsaket dyp følelsesmessig nød.

I mellomtiden har utbredelsen av dype falske pornovideoer eskalert, og påvirker enkeltpersoner uten deres samtykke. Streameren «Sweet Anita», som ble beundret for hennes bidrag til spillfellesskapet, ble offer for dype falske pornovideoer der likheten hennes ble ondsinnet manipulert og omtalt i nedverdigende og aggressive seksuelle handlinger. Disse dype falske videoene, en sterk teknologisk fremskritt fra stillbildeendringer, kan lage innhold som går utover fantasien til personen som er målrettet.

Med AI-teknologi som stadig går videre i et alarmerende tempo, understreker Jackson det presserende behovet for bevissthet og kontroll. Foreldre må være årvåkne i å administrere sin egen bildedistribusjon og begrense tilgangen til sårbare bilder, og ta eierskap til å beskytte barna sine. I tillegg må ofre umiddelbart rapportere hendelser til politiet, og avstå fra å dele kompromitterende bilder.

President Biden erkjenner alvorlighetsgraden av problemet, og har utstedt en executive order for å regulere AI og redusere risiko. Men selv med disse tiltakene er barn fortsatt svært utsatt for utnyttelse på nettet. Det er avgjørende at foreldre og samfunnet som helhet holder seg informert og tar proaktive skritt for å bekjempe dype falske trusler. Å bruke programvare for å oppdage AI-genererte bilder og lyd, følge retningslinjer gitt av Department of Homeland Security, og forstå hvordan man unngår dype falske svindel er nøkkelelementer for å beskytte mot utnyttelse.

Gjennom kollektiv innsats kan vi bestrebe oss på å beskytte barna våre fra den mørke siden av AI, og sikre deres digitale sikkerhet og velvære i et teknologisk landskap i stadig utvikling.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er AI?

AI, eller kunstig intelligens, refererer til utviklingen av datasystemer som kan utføre oppgaver som krever menneskelig intelligens, som talegjenkjenning, problemløsning og beslutningstaking.

2. Hva er dype forfalskninger?

Dype forfalskninger er svært manipulerte og villedende medier, inkludert bilder, videoer eller lyd, generert ved hjelp av AI-teknologi for å overbevisende endre noens utseende eller stemme.

3. Hvordan kan enkeltpersoner beskytte seg mot dyp falsk utnyttelse?

For å beskytte mot dyp falsk utnyttelse kan enkeltpersoner bruke programvare utviklet for å identifisere AI-generert innhold, følge retningslinjer gitt av myndigheter som Department of Homeland Security, og holde seg informert om vanlige dype falske svindel.

4. Hva bør noen gjøre hvis de blir et offer for dyp falsk utnyttelse?

Hvis noen blir et offer for dyp falsk utnyttelse, er det avgjørende å umiddelbart rapportere hendelsen til politiet og avstå fra å dele det kompromitterte innholdet.

