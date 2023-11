Ny betalingsavtale viser Spotifys strategiske manøvrering

I en overraskende vending har musikkstrømmegiganten Spotify sikret seg et unikt og fordelaktig samarbeid med Google for Android-baserte betalinger. I følge ferske vitnesbyrd i Epic v. Google-rettssaken, har Spotify klart å forhandle frem en avtale der de betaler 0 prosent provisjon når brukere velger å kjøpe abonnement gjennom sitt eget betalingssystem. Men hvis brukere velger Google som betalingsbehandler, betaler Spotify bare snaue 4 prosent provisjon.

Denne avtalen avviker betydelig fra Googles standardavgift på 15 prosent, og utfordrer forestillingen om at alle utviklere er underlagt de samme prisene. Mens Google i utgangspunktet hadde forsøkt å holde detaljene i denne ordningen konfidensiell, og argumenterte for at den kunne hindre forhandlinger med andre apputviklere som søker mer gunstige vilkår, har det nå blitt avslørt under rettssaken.

Googles User Choice Billing-program, lansert i 2022, reduserer vanligvis Play Store-provisjonen med rundt 4 prosent hvis utviklere bruker sitt eget betalingssystem, noe som reduserer avgiften til omtrent 11 prosent. Imidlertid gir denne ordningen ofte små eller ingen faktiske kostnadsbesparelser for utviklere, da de er ansvarlige for utgiftene forbundet med betalingsbehandling. Mens Google har lagt vekt på fleksibiliteten som programmet gir, ser kostnadsbesparelsene ut til å være mindre betydelige enn tidligere antatt.

Spotifys bemerkelsesverdige popularitet spilte en sentral rolle i å sikre denne "enestående" og skreddersydde avtalen. Don Harrison, Googles sjef for globale partnerskap, vitnet i retten, begrunnet avtalen ved å si at riktig funksjonalitet til Spotify på tvers av Play-tjenester og kjernetjenester var avgjørende for å sikre forbrukernes fortsatte preferanse for Android-telefoner. Ved siden av denne betalingsordningen har både Spotify og Google forpliktet $50 millioner hver til et "suksessfond", som viser deres delte investering i partnerskapets suksess.

Mens navnene på andre utviklere som drar nytte av gunstigere priser ikke har blitt offentliggjort, har det blitt avslørt at Google tilbød Netflix en rabatt på bare 10 prosent – ​​et tilbud som ble avslått av strømmegiganten. Følgelig tilbyr ikke Netflix lenger et kjøpsalternativ i appen på Android og betaler ikke lenger noen avgifter til Google for distribusjon av appen.

Dette siste trekket fra Spotify viser ikke bare sin proaktive tilnærming til å administrere betalingsforpliktelsene, men fremhever også det komplekse landskapet innen appbutikkøkonomi. Ved å sikre en avtale som reduserer betalingsbyrden betydelig, har Spotify posisjonert seg som en klok aktør i den pågående kampen mellom apputviklere og teknologigiganter om provisjonsgebyrer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er User Choice Billing-programmet som tilbys av Google?

Googles User Choice Billing-program lar apputviklere bruke sitt eget betalingssystem, noe som reduserer provisjonsavgiftene som belastes av Google Play Store. Vanligvis barberer dette programmet av rundt 4 prosent fra standardavgiften på 15 prosent, og bringer det ned til omtrent 11 prosent. Det er imidlertid viktig å merke seg at utviklere fortsatt er ansvarlige for utgifter til betalingsbehandling, noe som kan oppveie eventuelle potensielle kostnadsbesparelser.

2. Hvordan klarte Spotify å sikre gunstigere betalingsbetingelser hos Google?

Spotifys betydelige popularitet og den potensielle innvirkningen på salg av Android-telefoner spilte en avgjørende rolle i forhandlingen av den unike betalingsordningen med Google. Dette understreker den strategiske verdien som Spotify har for Googles økosystem. Ved å tilby en avtale der Spotify betaler 0 prosent provisjon for abonnementer behandlet gjennom sitt eget system, og kun 4 prosent hvis brukere velger Google som betalingsbehandler, har begge parter funnet en gjensidig fordelaktig avtale.

3. Har noen andre utviklere mottatt lignende behandling fra Google?

Mens Google har erkjent at andre utviklere kan ha sikret mer generøse priser, har de avstått fra å navngi disse partene. Under rettssaken ble det avslørt at Google tilbød Netflix en rabatt på bare 10 prosent, som strømmeplattformen avslo. Som et resultat gir Netflix ikke lenger et kjøpsalternativ i appen på Android og betaler ingen gebyrer til Google for å distribuere appen sin.