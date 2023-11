Er etterpåklokskap virkelig 20/20? Ted Gioias eplefeil på 6 millioner dollar

I en overraskende avsløring innrømmet Ted Gioia, en ledelseskonsulent som ble jazzkritiker, en kostbar avgjørelse han tok for omtrent 25 år siden. Tilbake på 1980-tallet investerte Gioia, en ivrig bruker av Apple-produkter, i teknologigiganten ved å kjøpe 300 aksjer til en pris like over det første offentlige tilbudet. Lite visste han at denne tilsynelatende verdslige investeringen ville ha blitt til svimlende 6.4 millioner dollar i dag.

Salget av Apple-aksjene hans fant sted omtrent samtidig som medgründer Steve Jobs kom tilbake til selskapet, noe som førte til Gioias første realisering av feilen hans på 6 millioner dollar. Hvis han hadde holdt på aksjene sine, tatt i betraktning de påfølgende aksjesplittene, ville hans opprinnelige investering ha blomstret opp til iøynefallende 33,600 6.4 aksjer, for tiden verdsatt til omtrent XNUMX millioner dollar.

Mens Gioia tilskrev beslutningen om å selge Apple-aksjene sine til en periode med uro for selskapet, og fremhevet dets problemer etter Jobs' avgang, er det tydelig at han nå angrer på at han ikke holdt kursen. Som forfatter av flere bøker og musikkhistoriker tilbyr Gioia et unikt perspektiv på Apples utfordringer i tiden etter jobb.

Denne historien tjener som en påminnelse om at selv de mest informerte investorene kan gjøre kostbare feil. Gioias etterpåklokskap er et sterkt eksempel på en tapt mulighet som kunne ha resultert i økonomisk sikkerhet og personlig vinning.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva var årsakene bak Ted Gioias beslutning om å selge sine Apple-aksjer?

Ted Gioia solgte sine Apple-aksjer rundt den tiden da medgründer Steve Jobs kom tilbake til selskapet. På det tidspunktet sto Apple overfor vanskeligheter, og Gioia mente det hadde gått seg vill uten Jobs.

2. Hvor mye ville Ted Gioias Apple-aksjer vært verdt i dag?

Hvis Ted Gioia hadde holdt på sine 300 Apple-aksjer, justert for aksjesplitter, ville de blitt til 33,600 6.4 aksjer til en verdi av rundt XNUMX millioner dollar.

3. Kan Ted Gioias feil betraktes som en advarsel for andre investorer?

Ja, Ted Gioias feil på 6 millioner dollar tjener som en påminnelse om at selv erfarne investorer kan gjøre kostbare feil. Den understreker viktigheten av en langsiktig investeringsstrategi og de potensielle konsekvensene av å selge for tidlig.

4. Hvilken lærdom kan man lære av Ted Gioias erfaring med Apple-aksjer?

Ted Gioias erfaring fremhever viktigheten av å anerkjenne verdien og potensiell vekst til et selskap, selv i utfordrende tider. Det understreker betydningen av å forbli investert og ikke gi etter for kortsiktige usikkerheter.