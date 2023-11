Nye enheter du bør vurdere å oppgradere til denne høytiden

Høytiden er den perfekte tiden for å oppgradere enhetene dine, dra nytte av salg og unne deg selv eller dine kjære ny teknologi. Enten du er en hard Apple-bruker eller en Android-entusiast, er det spennende alternativer tilgjengelig i år som er verdt å vurdere.

iPhone 15: Den beste iPhone for de fleste brukere

iPhone 15 er et godt valg for iPhone-brukere som ønsker en oppgradering. Det kan være den første generasjonen med USB-C, noe som betyr at du må si farvel til disse Lightning-kablene, men den tilbyr en fornyet og ladet opplevelse. Med en rekke farger å velge mellom og nye generasjons iPhone-funksjoner som Emergency SOS via satellitt og den smarte Dynamic Island, er iPhone 15 et solid valg.

Piksler 8: Liten telefon med stor ytelse

Hvis du er lei av å bære rundt på store, klumpete telefoner, er Pixel 8 verdt å vurdere. Den er kanskje litt mindre enn forgjengeren, men den har en kraft med sin nye Google Tensor-prosessor og AI-aktiverte bilderedigeringer. I tillegg, med Googles forpliktelse til syv år med Android-oppdateringer, kan du være trygg på at telefonen din vil holde seg oppdatert i årene som kommer.

AirPods Pro med USB-C: De beste øreproppene du kan gi

Oppgrader lydopplevelsen din med AirPods Pro med USB-C. Selv med nye modeller i horisonten, tilbyr AirPods Pro funksjoner som MagSafe Charging og USB-C-kompatibilitet som gjør dem til et godt valg. Si farvel til de gamle, knitrende øreproppene dine og nyt bekvemmeligheten til disse trådløse underverkene.

Sonos Era 300: Den beste AirPlay-kompatible Bluetooth-høyttaleren

For de som elsker bekvemmeligheten til AirPlay, er Sonos Era 300 et fantastisk tillegg til ethvert hjem. Med seks drivere strategisk plassert for optimal lyddistribusjon, vil denne Bluetooth-høyttaleren fylle rommene med musikk av høy kvalitet. I tillegg er den kompatibel med Amazon Alexa for enkel smarthjemkontroll.

Pixel-nettbrett: Det beste ikke-Apple-nettbrettet som er verdt å skaffe seg

Googles nye Pixel Tablet er en allsidig enhet som kan brukes til arbeid, spill eller som en smarthjemkontroller. Med sin forbedrede Android-programvare og ulike brukstilfeller, er det et flott alternativ for de som leter etter et ikke-Apple-nettbrett.

Apple Watch Series 9: En smartklokke verdt å oppgradere til

Apple Watch-brukere vil glede seg over funksjonene til Series 9. Med Double Tap-bevegelsen for enkel enhåndsbruk og offline Siri-kommandoer, gir denne smartklokken bekvemmelighet til håndleddet. Oppgrader til Series 9 for en sømløs og forbedret opplevelse.

Apple Pencil med Slide-Out USB-C: En stylus for kunstneren i livet ditt

Hvis du kjenner noen som elsker digital tegning, er Apple Pencil 3 et must. Med den ekstra bekvemmeligheten til USB-C, blir lading enklere enn noen gang. Gi gaven en jevnere og mer effektiv tegneopplevelse med Apple Pencil.

Oppgrader det tekniske spillet ditt denne høytiden med disse toppenhetene. Enten du er en iPhone-entusiast eller en Android-elsker, er det noe for enhver smak på denne listen. Unn deg selv eller overrask dine kjære med de nyeste og beste teknologitilbudene. Gledelig handling!