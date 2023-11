Hundrevis av OpenAI-ansatte krever styreavgang etter administrerende direktør Ouster

I en overraskende vending har mer enn 500 OpenAI-ansatte bedt om at selskapets styre trekker seg etter den uventede fjerningen av administrerende direktør Sam Altman. Denne tumultariske helgen så også Altman ansatt av Microsoft, noe som ytterligere eskalerte spenningen i organisasjonen.

De ansatte, i et brev innhentet av CNN, anklaget styret for å ha mishandlet Altmans skyting og unnlatt å fremlegge tilstrekkelig bevis for påstandene deres mot ham. De uttrykte også misnøye med styrets forhandlingstaktikk og stilte spørsmål ved deres kompetanse og dømmekraft.

For å demonstrere sin misbilligelse truet de ansatte med å bli med Altman hos Microsoft med mindre styret trekker seg og gjeninnsetter Altman og Greg Brockman, den tidligere OpenAI-presidenten som også ble fjernet. Blant underskriverne er Mira Murati, tidligere utpekt som Altmans midlertidige etterfølger, og Ilya Sutskever, OpenAIs medgründer og sjefforsker.

Etter det offentlige oppstyret forårsaket av Altmans avgang, la Sutskever ut en unnskyldning på X som tok for seg hans engasjement i lederkrisen. Han uttrykte beklagelse for sine handlinger, og understreket hans forpliktelse til å gjenforene selskapet og sikre dets prestasjoner.

Denne interne konflikten i OpenAI kaster lys over usikkerheten rundt fremtiden til selskapets tre ikke-ansatte styremedlemmer. De ansattes brev uttalte også at styremedlemmer foreslo at ødeleggelsen av selskapet ville være i tråd med OpenAIs oppdrag for å sikre fordelene med kunstig generell intelligens for menneskeheten - en påstand som ytterligere forsterket de ansattes irettesettelse.

I tillegg fremhever denne hendelsen lojaliteten og støtten Altman nyter godt av blant OpenAI-ansatte, og gir Microsoft en mulighet til å utnytte situasjonen. Brevet nevnte at Microsoft har forsikret ansatte om ledige stillinger i selskapet.

Ettersom denne historien fortsetter å utvikle seg, gjenstår det å se hvordan OpenAIs lederskapskrise vil utfolde seg og om kravene fra de ansatte vil bli møtt.

Spørsmål og svar

1. Hvorfor krevde OpenAI-ansatte styrets avgang?

OpenAI-ansatte mente at styret mishandlet oppsigelsen av administrerende direktør Sam Altman og ikke klarte å fremlegge tilstrekkelig bevis for påstandene deres mot ham. De uttrykte også misnøye med styrets forhandlingstaktikk og stilte spørsmål ved deres kompetanse og dømmekraft.

2. Hvem er noen nøkkelpersoner involvert i denne hendelsen?

Sam Altman, tidligere administrerende direktør i OpenAI, ble uventet fjernet fra sin stilling. Greg Brockman, den tidligere presidenten, var også blant dem som ble fjernet av styret. Mira Murati, opprinnelig utpekt som Altmans midlertidige etterfølger, og Ilya Sutskever, OpenAIs medgründer og sjefforsker, var underskrivere av de ansattes brev.

3. Hva var svaret fra Microsoft?

Microsoft har forsikret OpenAI-ansatte om at det er ledige stillinger i selskapet.

4. Hvordan tok Ilya Sutskever opp sitt engasjement i lederkrisen?

Etter å ha signert de ansattes brev, la Ilya Sutskever ut en unnskyldning på X, og uttrykte beklagelse for hans deltakelse i styrets handlinger og hans forpliktelse til å gjenforene selskapet.