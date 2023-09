Topp 5 Chromebooks for studenter under $300

Hvis du er en student på jakt etter en rimelig og effektiv bærbar datamaskin, kan en Chromebook være det perfekte valget for deg. Chromebook tilbyr mye for pengene sine, noe som gjør dem ideelle for studenter på et budsjett. Selv om de kanskje ikke har alle funksjonene til tradisjonelle bærbare datamaskiner, utmerker Chromebook seg når det gjelder nettsurfing, strømming og sjekking av e-post. De er også kompatible med skyspill, noe som gjør dem til et levedyktig alternativ for uformelle spillere.

Her er de fem beste Chromebook-enhetene som anbefales for elever under $300:

1) Lenovo 14e ($235): Denne Chromebooken skiller seg ut for sitt utmerkede forhold mellom funksjoner og pris. Med en AMD A6-prosessor, 4 GB RAM og 32 GB flash-lagring gir den tilfredsstillende ytelse for hverdagslige oppgaver. Lenovo 14e har også en rekke porter, inkludert doble USB 3.1-porter, doble USB-C-porter, et Kensington-låsspor og en microSD-kortleser.

2) Acer Chromebook 314 ($279): Acer Chromebook 314 har en Intel Celeron N4020-prosessor, 4 GB RAM og 64 GB eMMC-lagring. Selv om den kanskje ikke er egnet for spilling eller multitasking, tilbyr den en lang batterilevetid på opptil 10 timer.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (fra $285): ASUS Chromebook Flip CM3 kommer med et MediaTek MT8183-brikkesett optimalisert for Chrome OS. Den har en kompakt formfaktor, en 12-tommers IPS-skjerm med et 3:2-sideforhold og en imponerende 16-timers batterilevetid. Den støtter også en USI-penn.

4) Lenovo Chromebook Duet ($300): Lenovo Chromebook Duet kan brukes både som en bærbar datamaskin og et nettbrett. Dens 10.1-tommers berøringsskjerm og bærbare design gjør den perfekt for bruk på farten. Med et MediaTek Helio P60T-brikkesett tilbyr den en batterilevetid på opptil 10 timer.

5) Samsung Chromebook 4+ ($300 med tilbud): Samsung Chromebook 4+ har en 15.6-tommers skjerm, noe som gir den en fordel i forhold til andre Chromebooks. Den tilbyr konfigurasjoner med 4 GB eller 6 GB RAM og opptil 64 GB lagringsplass. Det er imidlertid viktig å merke seg at for en tradisjonell SSD med 128 GB lagringsplass, øker prisen til nærmere $400.

Disse Chromebook-ene gir pålitelig ytelse og dekker elevenes behov til en rimelig pris. Det anbefales imidlertid å foreta ytterligere undersøkelser og vurdere personlige krav før du tar en kjøpsbeslutning.

