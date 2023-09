Ikonisk 1973 Porsche 911 Carrera RSR selges på auksjon

En sjelden og svært ettertraktet Porsche 1973 Carrera RSR fra 911 ble nylig solgt på Goodwood Revival-arrangementet i 2023. Bilen, kjent som R7, er en av bare tre overlevende fabrikkstøttede eksempler. Mens den eksakte salgsprisen forblir ukjent, har det blitt bekreftet at bilen solgte.

911 Carrera RSR er kjent for sin racerstamtavle, og denne modellen har en imponerende historie. Den oppnådde en fjerdeplass på 1973 24 Hours of Le Mans, noe som gjorde den til den høyeste RSR-en i det ikoniske utholdenhetsløpet.

Denne 911 Carrera RSR ble omfattende modifisert for racingformål. Den inneholdt utvidede fendere, en karakteristisk stor bakspoiler kjent som "Mary Stuart", og en kraftigere 3.0-liters flat-6-motor. Disse modifikasjonene klassifiserte RSR som en prototype for Le Mans-løpet i 1973, slik at den kunne konkurrere mot dedikerte sportsracere i stedet for produksjonsbaserte biler.

Bilen ble kjørt av Herbie Müller og Gijs van Lennep på Le Mans, og endte bak kun tre prototyper fra Matra-Simca og Ferrari. Etter Le Mans fortsatte R7 sin racingkarriere med fabrikkteamet, og deltok i løp på Österreichring og Watkins Glen.

Etter løpsdagene skiftet R7 hender flere ganger. Den ble solgt til den meksikanske raselagets eier Hector Rebaque og senere til den italienske samleren Massimo Balliva. I nesten tre tiår forble bilen skjult under Ballivas eierskap, noe som førte til rykter om at den hadde blitt vraket og demontert.

Rundt 2009 eller 2010 sendte Balliva R7 til Frankrike for restaurering, hvoretter den ble solgt til en samler i USA. Imidlertid ble bilen involvert i en juridisk kamp om identiteten, med en annen eier som hevdet å eie den ekte R7. Porsche-ingeniør og teamleder Norbert Singer ble til slutt hentet inn for å autentisere den ekte artikkelen.

Forventet å innbringe mellom 3.7 millioner og 5.7 millioner britiske pund på auksjon, kan R7-salgsprisen nå så høyt som 7.1 millioner dollar. Selv om dette er et betydelig tall, er det viktig å merke seg at det er kortere enn det rekordstore salget av en 1970 917K prototyperacer, som ble brukt i Steve McQueen-filmen «Le Mans» og solgt for 14 millioner dollar i 2017.

