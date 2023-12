Oppdag spenningen ved å overleve i «Dagen før» på GeForce NÅ

Gjør deg klar for et adrenalinpumpende eventyr i den postapokalyptiske verdenen til «The Day Before». Dette skrekk-MMO-spillet i åpen verden er utviklet av Fntastic og tar deg til østkysten av USA, hvor zombier har overkjørt samfunnet. Som Priority eller Ultimate-medlem på GeForce NÅ kan du streame dette spillet på hvilken som helst enhet med RTX ON-støtte.

Fordyp deg i den vakkert detaljerte New Fortune City, fylt med høye skyskrapere, viltvoksende kjøpesentre og storslåtte stadioner. Utforsk den ekspansive verdenen ved å bruke en rekke kjøretøy, og ta på deg andre spillere og infiserte skapninger for å overleve. Samle verdifull tyvegods, fullfør oppdrag, og bygg til og med ditt eget hus mens du navigerer gjennom den stadig skiftende dag-og-natt-syklusen.

Opplev spenningen ved å gjenoppbygge samfunnet fra sofaen din, strømme spillet fra skyen. Prioritetsmedlemmer kan nyte spillet med opptil 1080p og 60 bilder per sekund, mens Ultimate-medlemmer kan dra nytte av lengre spilløkter, ultrabrede oppløsninger og til og med streame i 4K med opptil 120 fps. Begge medlemskapene har strålesporing i sanntid, noe som gir fantastisk filmlys til hvert møte med de vandøde.

Legg ut på en episk reise i «Avatar: Frontiers of Pandora»

Gå inn i den fantastiske verdenen til Pandora med «Avatar: Frontiers of Pandora», det åpne action-eventyrspillet fra Ubisoft. Basert på de populære Avatar-filmene, dykker dette spillet dypt inn i den uutforskede regionen Pandora kalt Western Frontier. Som GeForce NOW Ultimate-medlem kan du streame dette episke eventyret på hvilken som helst enhet, drevet av GeForce RTX 4080-servere i skyen.

Slå deg sammen med andre klaner for å beskytte Pandora fra det ressurssultne RDA-selskapet. Tilpass karakteren din, lag nytt utstyr og oppgrader ferdighetene og våpnene dine for å utnytte utrolig styrke og smidighet. Svev gjennom himmelen på Banshees, mytiske dragelignende skapninger som lar deg utforske den enorme Western Frontier og delta i spennende luftkamper med RDA.

Opplev dette visuelt imponerende eventyret som aldri før med GeForce NOW. Ultimate medlemmer kan nyte spillet i opptil 4K-oppløsning, fordype seg i det frodige landskapet og den fantastiske utsikten over Pandora. La Na'viens mot og besluttsomhet veilede deg mens du kjemper for fremtiden til denne ekstraordinære verden.

Oppdag de fortryllende verdenene til Ori på GeForce NÅ

Legg ut på en fengslende reise gjennom de fortryllende verdenene til Ori med GeForce NÅ. Bli med åndevokteren Ori mens han utforsker fantastiske, farefylte landskap i «Ori and the Blind Forest: Definitive Edition» og «Ori and the Will of the Wisps». Disse Xbox PC Game Pass-titlene er de siste tilskuddene til GeForce NOW-biblioteket, og gir medlemmene en sjanse til å oppleve den prisbelønte eventyrserien.

I «Ori and the Blind Forest: Definitive Edition» hjelper Ori med å gjenopprette balansen i skogen etter å ha blitt skilt fra hjemmet sitt under en ødeleggende storm. Sammen med ånden som heter Sein, må Ori finne sin sanne skjebne og overvinne ulykken i Nibels vakre verden.

Fortsett Oris reise i «Ori and the Will of the Wisps», hvor du drar inn i det nye landet Niwen. Hjelp en brukket ugle ved navn Ku og helbred landet fra mørk korrupsjon mens du avdekker nye venner, fiender og mysterier underveis.

Strøm disse fengslende eventyrene på nesten hvilken som helst enhet, takket være kraften til skyen. GeForce NOW Ultimate-medlemmer kan også forbedre spillopplevelsen sin med høy dynamisk rekkevidde på støttede enheter, og fordype seg i det fantastiske bildet i Ori-serien.

Utforsk LEGO Fortnite i skyen

Gjør deg klar for en unik blanding av LEGO og Fortnite med "LEGO Fortnite" på GeForce NÅ. Dette spillet er utviklet av Epic Games, og lar deg slippe kreativiteten løs ved å bygge og tilpasse den ultimate hjemmebasen ved hjelp av LEGO-elementer. Rekrutter landsbyboere for å samle materialer og overleve natten, og begi deg ut på dristige eventyr på jakt etter sjeldne ressurser i dype grotter.

Ikke gå glipp av de 17 nye spillene som blir med i GeForce NOW-biblioteket, inkludert «World War Z: Aftermath», «Warhammer 40,000: Rogue Trader» og «Fortnite Festival». Det er noe for alle å glede seg over på GeForce NOW, og tilbyr en mangfoldig samling av spill for enhver spillpreferanse.

Selv om den svært etterlengtede "Halo Infinite" møtte noen tekniske problemer under den planlagte utgivelsen i september, jobber GeForce NOW-teamet aktivt med Microsoft og spillutvikleren 343 Industries for å bringe spillet til tjenesten i nær fremtid. Følg med på GFN torsdag for ytterligere oppdateringer om denne spennende utviklingen.

Hvilke kamper har du i tankene denne helgen? Del tankene dine med oss ​​på Twitter eller i kommentarene nedenfor, og ikke glem å inkludere #RTXON for bonuspoeng. Med GeForce NÅ er mulighetene uendelige.