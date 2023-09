Microsoft samarbeider med Barclays for å lansere Xbox Mastercard

Microsoft har annonsert sitt samarbeid med Barclays for å introdusere "Xbox Mastercard", et nytt kredittkort spesielt utviklet for Xbox-brukere. Selv om den vil være tilgjengelig eksklusivt for Xbox Insiders 21. september, vil den bli tilgjengelig for alle brukere i USA innen 2024.

Xbox Mastercard gir brukere muligheten til å tjene poeng for Xbox-spill og tillegg basert på kjøpene deres. Ulike kategorier vil gi akselererte inntektsrater, for eksempel 5x kortpoeng på kvalifiserte produkter i Microsoft Store, 3x kortpoeng på kvalifiserte strømmetjenester som Netflix og Disney+, og 3x kortpoeng på kvalifiserte serveringstjenester som Grubhub og DoorDash. For alle andre daglige kjøp vil kundene tjene 1x kortpoeng.

I tillegg vil kortmedlemmer nyte flere fordeler, inkludert 5,000 kortpoeng (tilsvarer en verdi på $50) etter deres første kjøp. Nye medlemmer vil motta tre måneder med Xbox Game Pass Ultimate, blant andre fordeler.

Interesserte personer må først bli en del av Xbox Insider-programmet for å få tilgang til Xbox Mastercard. Tilgjengeligheten av kortet vil bli introdusert i bølger for Insider-medlemmer gjennom resten av 2023. Fra og med 21. september kan brukere søke om kortet.

Xbox-teamet uttalte: "Vi vet at spillere er interessert i å få mer verdi fra Xbox, og vi har hørt tilbakemeldinger fra fellesskapet om at de ønsker flere måter å få verdi fra kjøpene sine på ... Xbox Mastercard vil være tilgjengelig eksklusivt for Xbox Insiders i de 50 USA begynner 21. september, med tilgjengelighet for alle Xbox-spillere i de 50 USA som kommer i 2024.»

Planlegger du å kjøpe et Xbox Mastercard? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

