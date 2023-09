Xbox introduserer Xbox Mastercard for å belønne spillere

Xbox har avduket sitt nyeste tilbud for spillere: det offisielle Xbox Mastercard. Kredittkortet, utstedt av Barclays, lar brukere tjene poeng fra daglige kjøp som kan løses inn for spill eller tilleggsprogrammer i Xbox-butikken. Kortet tilbyr også muligheten til å tilpasse det med brukerens gamertag etset på en av fem forskjellige design med Xbox-logoen. Det er imidlertid noen begrensninger for å få kortet. Søkere må være Xbox Insiders og være bosatt på det kontinentale USA, Alaska eller Hawaii.

I likhet med andre belønningsbaserte kredittkort tjener brukere poeng for hver $1 de bruker på spillerkredittkortet. De kan tjene enda flere poeng når de gjør kjøp på bestemte steder. Dette inkluderer å tjene 5x poeng for kvalifiserte produkter i Xbox- og Microsoft-butikkene, og 3x poeng på kvalifiserte strømmetjenester som Disney Plus og Netflix. Kortet gir også 3x poeng på kvalifiserte serveringstjenester som Grubhub og Doordash.

Detaljer om andre kvalifiserte butikkfronter er fortsatt uklare. For eksempel er det usikkert om kjøp av varer i spillet via Xbox-kontoen, for eksempel Overwatch-mynter, vil kvalifisere for å tjene 5x poeng. Xbox Mastercard-medlemmer mottar en bonus på $50 i form av poeng etter deres første kjøp og kan nyte tre måneder med gratis Xbox Game Pass Ultimate, med muligheten til å gi det til en venn hvis du allerede er et Game Pass-medlem.

For å søke om Xbox Mastercard, må brukere bli Xbox Insiders. Dette kan enkelt gjøres ved å laste ned Xbox Insider Hub fra Microsoft Store på PC eller søke etter "Xbox Insider Bundle" på Xbox-konsollen og installere huben. Søknadsperioden for Xbox Insiders begynner 21. september, mens resten av USA må vente til 2024 med å søke om kredittkortet.

