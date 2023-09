DNA-gjennombrudd løser flere tiår gammel kald sak, fører til anklager for drap

By

Et DNA-gjennombrudd har ført til løsningen av en kald sak som hadde vært uløst i flere tiår. I november 1994 ble Robin Lawrence funnet knivstukket i hjel inne i hjemmet hennes i Springfield, Virginia. Detektiver samlet inn et rettsmedisinsk bevis fra åstedet som viste seg å være avgjørende for å løse saken.

DNA-beviset som ble samlet inn den gang stemte ikke overens med noen kilder i politiets database. Imidlertid ble DNA i 2019 sendt til et DNA-testingsselskap i Virginia. Ved å bruke DNA utviklet selskapet en profil og begynte å søke i slektsdatabaser, og førte til slutt detektiver til en mistenkt ved navn Steven Smerk.

For ytterligere å bekrefte Smerks identitet brukte politiet digitale komposittskisser basert på DNA-teknologien levert av Parabon NanoLabs. Ved å sammenligne disse skissene med bilder av Smerk som en yngre mann, klarte detektiver å etablere en match.

Detektiver reiste til New York, snakket med Smerk og tok en DNA-prøve. Ved avreise ga de Smerk et visittkort. Kort tid etter ringte Smerk etterforskerne og tilsto forbrytelsen. Han dro deretter til den lokale politistasjonen og overga seg.

I følge sjef Kevin Davis ved Fairfax County Police Department avga Smerk en fullstendig tilståelse, og ga nok detaljer til å bekrefte den genetiske slektsforskningen. Davis understreket at forbrytelsen så ut til å være en tilfeldig handling, uten noen kjent forbindelse mellom Smerk og Lawrence. Smerk har ingen tidligere kriminelt rulleblad og dette er hans første pågripelse.

Etter nesten tre tiår med etterforskning, har Smerk blitt varetektsfengslet og vil bli utlevert fra New York til Virginia for å bli anklaget for andregrads drap. Myndighetene har ikke identifisert andre potensielle forbrytelser som involverer Smerk.

Dette gjennombruddet tjener som et vitnesbyrd om fremskritt innen DNA-teknologi og slektsforskning, og gir håp om løsning av forkjølelsessaker som lenge har vært uløste.

Kilde: CBS News (Kerry Breen)