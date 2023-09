Microsoft Paint får verktøy for bakgrunnsfjerning i Windows 11

Microsoft har gitt ut en oppdatert versjon av Paint-appen for Windows 11 Insider-bygg, og introduserer et nytt verktøy for fjerning av bakgrunn. Teknologigiganten annonserte oppdateringen på livebloggen sin, og sa at den nyeste versjonen av Paint inkluderer en funksjon som kan fjerne bakgrunnen fra ethvert bilde med bare et klikk på en knapp.

Verktøyet for fjerning av bakgrunnen finner du i "Bilde"-delen av verktøylinjen, merket som "Fjern bakgrunn"-knappen. Brukere kan enten la verktøyet automatisk oppdage motivet i bildet eller manuelt velge området de ønsker å fjerne ved å bruke markeringsverktøyet. Denne funksjonen har som mål å gjøre det enklere for brukere å redigere og manipulere bilder i Paint-appen.

Den oppdaterte versjonen av Paint, kalt versjon 11.2306.30.0, rulles for tiden ut til Windows 11 Insiders i Dev- og Canary-kanalene. Det forventes imidlertid å bli gjort tilgjengelig for alle sluttbrukere i nær fremtid.

Før utgivelsen av denne oppdateringen, hadde Microsoft tidligere rullet ut en annen versjon (11.2306.28.0) av samme oppdatering, som inkluderte en feil der et konfidensialitetsbanner lekket. Selskapet har siden adressert og fikset dette problemet, og sikret at den nyeste versjonen er feilfri.

Microsoft tester for tiden verktøyet for fjerning av bakgrunn med en utvalgt gruppe Windows-insidere og søker aktivt tilbakemeldinger fra fellesskapet. Denne tilbakemeldingen vil hjelpe selskapet å forbedre verktøyet ytterligere før det offisielt utgis til alle sluttbrukere.

Med dette nye tillegget forbedrer Microsoft egenskapene til Paint-appen og gjør den mer brukervennlig for Windows 11-brukere som ofte jobber med bilder. Verktøyet for fjerning av bakgrunn forenkler prosessen med å fjerne uønskede bakgrunner fra bilder, slik at brukerne kan lage mer polerte og profesjonelt utseende bilder i appen.

