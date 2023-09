Microsoft jobber med AI-drevne levende bakgrunnsbilder for Windows 11

Det ryktes at Microsoft utvikler AI-drevne live bakgrunnsbilder for Windows 11, som kan forbedre den generelle brukeropplevelsen. Disse levende bakgrunnsbilder vil bruke AI-teknologi for å justere dybdeoppfatning og skape et mer interaktivt skrivebordsmiljø. Bakgrunnsbilder vil virke mer "levende" ved å flytte eller skifte som svar på markørbevegelser eller enhetsaktivitet.

Rapporter tyder på at Microsoft kan introdusere en "parallakseeffekt" i en kommende oppdatering, som vil få bakgrunnen til å se ut til å bevege seg litt langsommere enn innholdet på toppen av det, og legge til dybde og fordypning. Disse AI-forbedrede bakgrunnsbildene forventes å fungere godt med både berøringsaktiverte enheter som nettbrett og tradisjonelle musebevegelser.

Microsoft har investert tungt i AI-teknologier, tydelig fra integreringen av Bing Chat i Windows-søkefunksjonen. Introduksjonen av levende bakgrunnsbilder er et annet eksempel på Microsofts forpliktelse til å inkorporere AI i produktene deres. Selv om funksjonen kanskje ikke fungerer like jevnt på eldre maskinvare, forventes den å gi en jevnere og mer engasjerende opplevelse på nyere bærbare eller stasjonære PC-er.

Denne nyheten faller sammen med Microsofts kommende arrangement 21. september, hvor oppdateringer for Surface-enheter og Windows Copilot forventes å bli annonsert. Det gjenstår å se om denne AI-drevne live wallpaper-funksjonen vil bli inkludert i de kommende produktene eller lagt til senere gjennom fremtidige oppdateringer.

