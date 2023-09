Windows 10 kumulative oppdateringer utgitt for å løse sikkerhetsproblemer

By

Microsoft har nylig lansert to kumulative oppdateringer, KB5030211 og KB5030214, for forskjellige versjoner av Windows 10 inkludert 22H2, 21H2 og 1809. Disse oppdateringene er avgjørende for å fikse eksisterende problemer i operativsystemet og er en del av Patch Tuesday-utgivelsen fra september 2023.

For å sikre at disse oppdateringene installeres sømløst, har Microsoft gjort dem tilgjengelige for automatisk installasjon. Brukere kan imidlertid også installere oppdateringene manuelt ved å gå til Windows Update-delen i Innstillinger og velge "Se etter oppdateringer".

September KB5030211-oppdateringen introduserer et par bemerkelsesverdige funksjoner. For det første inkluderer den en ny Windows Backup-app som lar brukere administrere appene og filene sine effektivt, og tilbyr muligheten til å gjenopprette dem på et senere tidspunkt. I tillegg forbedrer denne oppdateringen plasseringsdeteksjonsfunksjonene til Windows 10, og gir brukerne mer nøyaktig vær-, nyheter og trafikkinformasjon.

Videre har Microsoft introdusert varslingsmerker for Microsoft-kontoer på Start-menyen, noe som gjør det enklere å se og administrere varsler. Denne oppdateringen tar også opp problemer knyttet til endringer i sommertid i Israel og løser problemer med søkeboksen.

En betydelig løsning i disse kumulative oppdateringene er relatert til Group Policy Service. Tidligere ville tjenesten vente i 30 sekunder på at nettverket var tilgjengelig, noe som førte til forsinkelser i policybehandlingen. Med den siste oppdateringen er dette problemet løst, noe som sikrer korrekt policybehandling uten unødvendige forsinkelser.

I tillegg er det en løsning for problemer med synkronisering av innstillinger. Tidligere, selv om bryteren var slått på for synkroniseringsinnstillinger på Windows-sikkerhetskopisiden i Innstillinger-appen, ville ikke innstillingene synkroniseres riktig. Den siste oppdateringen retter dette problemet, og forbedrer den generelle brukeropplevelsen.

Oppsummert, de nylig utgitte kumulative oppdateringene for Windows 10, KB5030211 og KB5030214, bringer flere nye funksjoner og viktige rettelser til operativsystemet. Disse oppdateringene adresserer sikkerhetssårbarheter og forbedrer den generelle ytelsen til Windows 10. Det anbefales at brukere installerer disse oppdateringene for å sikre at systemene deres forblir sikre og optimaliserte.

