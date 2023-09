Los Angeles Metro Digitale reklametavler møter motstand på grunn av trafikksikkerhetsbekymringer

Los Angeles Metro presser på med en plan om å installere 49 digitale reklametavler med to sider, noe som bringer det totale antallet digitale reklametavler over hele byen til 86. Metro forventer at planen, kalt Transportation Communication Network (TCN), vil generere 1 milliard dollar i omsetning over 30 år. Mens noen lokale handelskamre støtter planen, er aktivister og samfunnsgrupper bekymret for innvirkningen på det visuelle miljøet og trafikksikkerheten.

Forslaget vil bli hørt av Los Angeles City Planning Commission 14. september, før det går til bystyret. Reklametavlene ville bli spredt over hele byen, med de fleste vendt mot motorveier og andre vendt mot lokalsamfunn. Strukturene vil variere i høyden fra 30 til 95 fot, med de fleste 30 fot høye.

Metro argumenterer for at prosjektet vil ha offentlige fordeler, inkludert å reservere tid for nødmeldinger. Studier utført av institusjoner som University of Alabama i Birmingham og Federal Bureau of Transportation Statistics har imidlertid vist at digitale reklametavler kan øke krasjfrekvensen og distrahere sjåfører. Tilstedeværelsen av digitale reklametavler i Florida og Alabama økte krasjfrekvensen med henholdsvis 25 % og 29 %.

Andre byer i Sør-California, inkludert La Mesa, har også vurdert forslag til digitale reklametavler, men avvist dem på grunn av bekymring over sjåførdistraksjon. Metros sikkerhetstiltak med å la tavlebilder endres hvert åttende sekund, blir sett på som utilstrekkelige sammenlignet med andre byer og stater der bildene endres hvert fjerde til tiende sekund.

Motstandere argumenterer for at digitale reklametavler vil bidra til bybrudd, distrahere sjåfører og påvirke førersikkerheten. De oppfordrer bystyret til å stemme mot prosjektet.

Mens noen bedriftsledere støtter forslaget om digital reklametavle, tar samfunnsgrupper, nabolagsråd og aktivister et standpunkt mot det. De mener at inntektene fra digitale reklametavler ikke oppveier de negative konsekvensene for byens visuelle miljø og trafikksikkerhet.

kilder:

"Aktivister krever avvisning av digital reklametavleplan" - Streetsblog Los Angeles

"Digital reklametavle installert Rate Impact on Traffic Safety" - University of Alabama i Birmingham Transportation Engineering Program