Wi-Fi 7: Den neste generasjonen av trådløs teknologi

Med den stadig utviklende teknologiverdenen er neste fremskritt innen trådløs tilkobling rett rundt hjørnet. Vi introduserer Wi-Fi 7, også kjent som IEEE 802.11be, den nye standarden som er satt til å omdefinere grensene for hastighet, effektivitet og tilkoblingssikkerhet.

Wi-Fi 7 er ikke bare enda et trinn i trådløs teknologi; det lover drastiske forbedringer i forhold til forgjengerne. Det forventes å gi hastigheter opp til 46,120 6 Mbps, som er over fire ganger raskere enn Wi-Fi 6 og XNUMXE. Denne betydelige hastighetsøkningen vil muliggjøre videostrømming av høy kvalitet, sømløs skyspilling og robust støtte for utvidede og virtuelle virkelighetsapplikasjoner.

I tillegg til hastighet er Wi-Fi 7 konstruert med avanserte funksjoner for å bekjempe latens, styrke kapasiteten og forbedre stabilitet og effektivitet. Den støtter bredere kanaler, med kanaler opptil 320 MHz brede, noe som gir mer båndbredde for raskere dataoverføring. Den introduserer også en ny kodingsmetode kalt 4K-QAM, som tillater koding av 12 biter med data per symbol sendt over radiolinken, sammenlignet med 10 biter i Wi-Fi 6. Denne forbedringen alene bidrar til en 1.2x hastighetsforbedring .

En av de betydelige forbedringene i Wi-Fi 7 er introduksjonen av multi-link-operasjon (MLO), som lar enheter kjøre flere kanaler samtidig, selv på tvers av flere frekvensbånd. Dette betyr bedre hastigheter, lavere ventetid og forbedret pålitelighet sammenlignet med eldre Wi-Fi-standarder som manuelt måtte bytte mellom bånd ett om gangen.

Wi-Fi 7 løser også vanlige problemer som overbelastning og forstyrrelser, noe som gjør det spesielt gunstig for store arenaer eller bedrifter med et tett arrangement av enheter. Den tar sikte på å redusere verste fall latency ytelse, og gir en jevnere opplevelse for krevende applikasjoner som utvidet og virtuell virkelighet.

Selv om Wi-Fi 7 ennå ikke er tatt i bruk fullt ut, er noen enheter allerede på markedet, og gir et innblikk i fremtiden for trådløs teknologi. Debuten av et bredt spekter av Wi-Fi 7-rutere, telefoner og bærbare datamaskiner forventes i slutten av 2023 eller tidlig i 2024. Imidlertid kan de i nasjoner som ennå ikke har godkjent 6 GHz-nettverksenheter måtte vente lenger.

kilder: IEEE, Hackaday