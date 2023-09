Apple Watch Ultra: Hvem er den egentlig for?

Apple Watch Ultra har blitt markedsført som en smartklokke for eventyrere, men etter et års bruk er det fortsatt uklart hvem dets sanne publikum er. Mens Ultra kan skryte av funksjoner som et titan-deksel, vannmotstand og dykkeevner, kommer den til kort som en Garmin-konkurrent når det gjelder tursikkerhet og teknisk bruk. I stedet er treningsfunksjonene mer egnet for deltidseventyrere og helgekrigere.

Det ser imidlertid ut til at de som passer til denne beskrivelsen ikke er interessert i Ultra. Anekdotiske bevis tyder på at teknologikyndige individer som er frustrerte over mangelen på smarte funksjoner på Garmin eller andre multisportklokker, er mer sannsynlig å vurdere Ultra. Men hvor mange av disse menneskene er det egentlig? I en lokal løpeklubb brukte de fleste medlemmene Garmins eller vanlige Apple Watches, og på spørsmål nevnte de at de ikke følte behov for Ultra.

Så hvis vi forkaster ideen om at Ultra er for eventyrere, hvem er den for? Det kan appellere til teknologinerder som vil ha flerdagers batterilevetid, men selv det virker tvilsomt. Mange Apple Watch-brukere som klager på batterilevetid er ikke interessert i bærbare enheter i det hele tatt. Faktisk foretrekker de enkelheten til en treningsmåler eller er fornøyd med Garmin eller Fitbit.

Utenom trening er Ultras mest definerende egenskap batterilevetiden. Men når du først har utviklet en laderutine, blir behovet for flerdagers batterilevetid mindre nødvendig. Til slutt kan Ultra appellere til førstebrukere som setter pris på dens eksklusive trenings- og utendørsfunksjoner. Men med watchOS 9 som bringer mange av disse funksjonene til de vanlige Apple Watch-modellene, blir det vanskeligere å rettferdiggjøre Ultras premium-prislapp.

Totalt sett er Ultra en flott smartklokke, men den har kanskje ikke funnet sitt sanne publikum ennå. Funksjonene henvender seg til de eventyrlystne, men det ser ut til at flertallet av potensielle kjøpere enten ikke trenger disse funksjonene eller er mer fornøyd med andre enheter på markedet.

