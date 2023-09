Hvordan fotballspilleres dietter har utviklet seg de siste 50 årene

Daniel Nisbet, Football Association of Wales National Youth Teams high performance manager, forklarer hvordan fotballspillernes dietter har endret seg de siste 50 årene. Tidligere var det lite vekt på ernæring, hvor spillere ble tilbudt en tradisjonell engelsk frokost før kamp. Men siden midten av 1990-tallet har ernæring blitt et avgjørende aspekt av en spillers forberedelse til et spill.

I dag har fotballklubber ernæringsfysiologer som planlegger spillernes måltider på en svært teknisk måte. Disse måltidene er skreddersydd til hver enkelt spillers individuelle behov, avhengig av hva de ønsker å oppnå. La oss se nærmere på hvordan spillernes kosthold har endret seg gjennom årene.

Frokost

Tidligere ville fotballspillere ha en steking før kampen eller en bolle med sukkerbelagte frokostblandinger som Frosties for å få energi inn i kroppen. I dag har spillere omeletter med spinat, sopp, tomater og avokado til frokost. Det legges nå vekt på å innta nok protein, med egg som gir en betydelig proteinkilde for muskelreparasjon og restitusjon.

Lunsj

Tidligere spiste fotballspillere mye rødt kjøtt, som biff, burgere eller spaghetti bolognese. I dag anbefales spillere å ha to porsjoner kyllingbryst, to porsjoner søtpoteter og to typer grønnsaker. Karbohydrater fra pasta og ris er bedre drivstoffkilder enn poteter fordi de inneholder mer karbohydrater. Dagen før en kamp anbefales hurtigfrigjørende karbohydrater som pasta.

Snacks

Tidligere ville spillere ha en appelsinskive i pausen eller spise gelébønner for rask energi. I dag er spillere mer bevisste på kroppssammensetningen sin og velger proteingjenvinningshakes eller nøtter som snacks. Dagen før en kamp kan de innta en karbohydratdrikk, som Gatorade eller Lucozade.

Middag

Etter et spill pleide spillere å ha fisk og pommes frites for en mengde proteiner og energigivende karbohydrater, men dette var gjennomsyret av usunt mettet fett. I dag har spillerne en laksefilet med to porsjoner brun ris og to grønnsaker. Før en kamp fyller de på med hvit pasta og ris, da disse er kroppens drivstoff for energi.

Alkohol

Å drikke alkohol var en gang en del av fotballkulturen, med spillere som tok en halvliter sammen etter en kamp. Imidlertid er det nå kjent at alkohol bremser restitusjonen og hindrer næringsopptaket. I dag er drikking kun forbeholdt spesielle anledninger, og spillere avstår fra alkohol midtuke hvis de har en kamp på vei.

Totalt sett har fotballspillernes dietter gjennomgått en betydelig transformasjon de siste tiårene, med et større fokus på individualiserte ernæringsplaner og viktigheten av å innta riktig mat for å optimalisere ytelsen.

kilder:

– Daniel Nisbet, Football Association of Wales National Youth Teams høyprestasjonssjef