Western Digital selger Milpitas Campus for 192.5 millioner dollar, inngår tilbakeleieavtale

Den California-baserte produsenten av datalagring, Western Digital, har nylig fullført en salgs- og tilbakeleieavtale med Blue Owl Capital for Milpitas-kontoret, FoU og produksjonscampus. Eiendommen med fem bygninger, som ligger på 901, 951, 1001, 1051 og 1101 Sandisk Drive, ble solgt for 192.5 millioner dollar, med Blue Owl som kjøper. Som en del av avtalen har Western Digital signert en 16-årig leiekontrakt for den 37 mål store tomten som strekker seg til 2039.

Milpitas-campus, tidligere hovedkvarteret til flash-stasjon-produsenten SanDisk, ble kjøpt opp av Western Digital i 2016. Campus inkluderer kontorer, forsknings- og utviklingsfasiliteter og produksjonsanlegg, som spenner over totalt 580,322 332 kvadratfot. Blue Owl, kjent for sitt fokus på tilbakeleietransaksjoner, betalte $XNUMX per kvadratfot for eiendommen.

Leaseback-avtaler, som denne, lar selskaper låse opp kontantene som er bundet opp i eiendomsmidler. Dette kan være en fordelaktig måte å skaffe midler på uten å ty til å selge aksjer eller utstede gjeld, spesielt i perioder med høyere renter eller når et selskaps aksjeverdi er lav.

Western Digitals aksjekurs har opplevd svingninger, og steg med 37 % i år, men falt med 43 % fra toppen i april 2021. Selskapets markedsverdi er for tiden på nesten 14 milliarder dollar. I forrige regnskapsår rapporterte Western Digital et tap på 1.3 milliarder dollar. Med rundt 2 milliarder dollar i kontanter står selskapet overfor 1.1 milliarder dollar i sedler med forfall neste år og vil også gjøre opp en skatteregning på 523 millioner dollar i løpet av inneværende kvartal.

Bortsett fra Milpitas-campus, eier Western Digital også sitt kontorhovedkvarter som ligger på 5601 Great Oaks Pkwy i San Jose.

Kilder: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance