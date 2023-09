Western Digital lanserer SN770M NVMe SSD for Steam Deck og ROG Ally

Western Digital har introdusert SN770M NVMe SSD, spesielt designet for enheter som Steam Deck og ROG Ally. De små M.2 2230-formfaktorstasjonene kommer i alternativer på 500 GB, 1 TB og 2 TB, og gir håndholdte spillere en betydelig lagringsoppgradering.

Tidligere hadde det vært relativt enkelt å bytte ut SSD inne i en Steam Deck, men det var en utfordring å finne M.2 2230-stasjoner. Disse stasjonene var ikke tilgjengelig for forbrukere og ble oftere funnet på bærbare datamaskiner fra Dell og Microsoft Surface. Situasjonen har imidlertid blitt bedre den siste tiden, med selskaper som Sabrent, Micron, Corsair og Framework som tilbyr M.2 2230-stasjoner. Framework ga også ut sin egen 2TB oppgraderingsstasjon tidligere i år.

Western Digitals inntreden i dette markedet er en positiv utvikling for håndholdt spill. Diskene deres tilbyr imponerende hastigheter på opptil 5,150 MB/s basert på PCIe Gen 4. 1TB-versjonen av SN770M NVMe SSD er tilgjengelig for kjøp på Western Digitals nettbutikk og Best Buy for $109.99. 2TB-versjonen er eksklusivt tilgjengelig på Best Buy for $239.99.

Samlet sett gir Western Digitals SN770M NVMe SSD en praktisk løsning for spillere som ønsker å oppgradere lagring i sine håndholdte enheter. Tilgjengeligheten til disse stasjonene fra kjente produsenter forbedrer mulighetene for forbrukere, noe som gjør det lettere å finne passende oppgraderinger for enhetene deres.

– Tom Warren. (The Verge)