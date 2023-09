Biler er kraftigere enn noensinne: Tunet 911 Turbo S overgår Stock Porsche 918 Spyder

By

I bilentusiastenes verden er makt kongen, og bilene i dag er mer potente enn noen gang. Det siste eksemplet på dette er 911 Turbo S, et kraftsenter på banen som har fanget oppmerksomheten til ettermarkedstunere som ønsker å hente enda mer kraft fra modellen. Det har dukket opp en video som viser en tunet 911 Turbo S som går head-to-head i en serie dragrace mot en Porsche 918 Spyder, som fremhever hvordan ytelsesgapet har blitt mindre mellom de to bilene.

Når det kommer til drivverket, bruker 918 Spyder et hybridsystem. Den kombinerer en 4.6-liters naturlig aspirert V8-motor med to elektriske motorer, en på hver aksel. Dette oppsettet resulterer i en total effekt på 887 hestekrefter og 944 pund-fot dreiemoment. På den annen side har ikke 911 Turbo S elektrisk assistanse, men den får en mild melodi fra ES Motor. Dens to-turboladede 3.8-liters flat-seks-motor leverer 650 hestekrefter og 590 pund-fot med dreiemoment i lagerform. Men med oppgraderinger som nye intercoolers og et titan-eksossett, produserer den innstilte 911 888 hestekrefter og 737 pund-fot dreiemoment.

En annen faktor som påvirker ytelsen er vekt. 911 Turbo S er lettere enn 918 Spyder, og veier 3,615 pund sammenlignet med hybridens 3,688 pund. Begge bilene har firehjulsdrift, men bruker forskjellige girkasser. 918 kommer med en syv-trinns girkasse, mens 911 er utstyrt med en åtte-trinns PDK-girkasse.

Drageracene mellom disse to Porsche-modellene avslører noen interessante resultater. 918 Spyder tar ledelsen i det første løpet, overrasket 911 og krysser målstreken først. I de følgende tre løpene sikrer imidlertid 911 Turbo S seier, og fullfører kvartmilsløpet på 9.7 sekunder sammenlignet med 918s 9.9 sekunder. 911 overgår også hybridhyperbilen i rullende løp og vinner til og med bremsetesten.

Porsche 918 Spyder ble ansett som en banebrytende bil for et tiår siden, med fantastisk ytelse og en høy prislapp. Imidlertid kan en tunet 911 Turbo S nå utkonkurrere 918 for en brøkdel av prisen. Dette viser de kontinuerlige fremskrittene innen bilteknologi og de imponerende egenskapene til ettermarkedsjustering.

