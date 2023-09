Apples Wonderlust-begivenhet avduker nye iPhone- og klokkemodeller

Apples etterlengtede «Wonderlust»-arrangement har startet i USA, og viser de nyeste iPhone- og Apple Watch-modellene. Arrangementet bekrefter flere rykter rundt de nye enhetene, samtidig som det avslører uventede funksjoner.

En betydelig kunngjøring er Apples overgang fra Lightning-tilkoblinger til industristandard USB-C for inngangsmodellen til den nye iPhone-serien, iPhone 15. Denne endringen er i tråd med nye EU-forskrifter og vil sannsynligvis tilby raskere dataoverføringshastigheter. Den raskere versjon 3 USB-C vil imidlertid bare være tilgjengelig på iPhone 15 Pro og Pro Max.

Et annet bekreftet rykte er utvidelsen av "Digital Island"-funksjonen over hele iPhone-linjen. iPhone 15 og 15 Plus har nå en "pille" eller animert deksel for kameraet og sensorhakket øverst på skjermen. Denne funksjonen fikk positive tilbakemeldinger med iPhone 14 Pro og Pro Max, men tilbyr for øyeblikket full funksjonalitet eksklusivt med Apples egne apper.

Lekkasjene om iPhone 15 Pro og Pro Max-modellene med lettere og sterkere Titanium-deksler viser seg også å være sanne, selv om prisen forblir den samme som de tidligere modellene.

I en overraskende vri avduket Apple en ny funksjon kalt Roadside Assist, som utvider tekst-via-satellitt-tjenesten. Denne tjenesten er kun tilgjengelig i USA i samarbeid med AAA, og lar brukere be om veihjelp. Apples investering i satellittinfrastruktur for tekst-via-satellitt-tjenester har kommet det amerikanske firmaet Globalstar til gode.

Under arrangementet delte Apple-sjef Tim Cook historier om individer som ble reddet av SOS-tekst-via-satellitt-funksjonen på den nåværende iPhone 14-modellen. Cook ga også en oppdatering om den kommende Apple Vision Pro, en blandet virkelighetsenhet som forventes å lanseres tidlig neste år.

Totalt sett har Apples Wonderlust-arrangement levert på de forventede ryktene samtidig som den introduserer nye funksjoner som viser selskapets forpliktelse til innovasjon og brukeropplevelse.

Kilde: Chris Keall, The New Zealand Herald