Evidensbasert praksis og utviklingen av Can't Wait to Learn-programmet

Can't Wait to Learn, War Childs digitale utdanningsprogram for barn berørt av konflikt, har alltid vært styrt av vitenskapelig bevis. For å bli betraktet som virkelig «evidensbasert», må imidlertid en intervensjon oppfylle visse kriterier. Gjennom en storstilt studie i Uganda har Can't Wait to Learn nå oppfylt disse kriteriene, og markerer en spennende utvikling for programmet.

Evidensbasert praksis er konseptet om at yrkesutøvelse, som for eksempel sykepleie, utdanning eller psykososial støtte til barn, skal være basert på vitenskapelig bevis. Det innebærer å bruke strenge forskningsprosesser for å bevise virkningen av intervensjoner, i stedet for å stole på tradisjon, intuisjon eller personlig erfaring. Hjelpeorganisasjoner må være villige til å holde seg selv ansvarlige for å sikre at de ikke forårsaker mer skade enn nytte.

Den evidensbaserte tilnærmingen starter med intervensjoner som gjennomgår vitenskapelig forskning, for eksempel gjennomførbarhetsevalueringer eller kontrollerte studier. Funn fra disse studiene brukes til å tilpasse og forbedre metoden hvis de er usikre eller utilstrekkelige. Hvis funnene er positive, går intervensjonen videre til neste fase av evalueringen.

Can't Wait to Learn gjennomgikk en randomisert kontrollert studie i Uganda de siste 18 månedene. Studien involverte 1507 barn fra 30 skoler i Isingiro-distriktet. Halvparten av skolene erstattet vanlige engelsk- og matematikktimer med Can't Wait to Learn for å direkte sammenligne effektiviteten. Resultatene av studien, som snart skal publiseres i et vitenskapelig tidsskrift, viser at Can't Wait to Learn ikke bare presterer bedre enn standardutdanning, men også overgår de fleste EdTech-programmer som brukes i lignende settinger.

Denne rettssaken i Uganda styrker Can't Wait to Learn som et fullverdig evidensbasert program. Det er en del av en samling av 10 forskningsstudier utført av War Child i land som Tsjad, Jordan, Libanon og Sudan siden programmets oppstart. I Sudan fant en studie at barn forbedret seg nesten dobbelt så mye i matematikk og nesten tre ganger mer i lesing sammenlignet med regjeringens læringsprogram for barn utenfor skolen.

Denne milepælen i Uganda markerer begynnelsen på Can't Wait to Learns skaleringsreise. I tråd med lokaliseringstilnærmingen er gjennomføring av programmet overlevert lokalkommunen. Ved å dele hva som fungerer og hva som ikke fungerer gjennom forskning, har Can't Wait to Learn som mål å fremme meningsfull fremgang mot å tilby gratis, rettferdig og kvalitetsutdanning for alle barn som er berørt av konflikt.

Can't Wait to Learn ble opprinnelig utviklet i Sudan i 2012 og har siden blitt testet og implementert i ulike land. Det har nådd rundt 100,000 XNUMX barn så langt, med lovende utsikter for fremtidig vekst.

