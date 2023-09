Wahoo lanserer ny Smart Trainer og Smart Bike for innendørstrening

By

Wahoo har nylig lansert to nye produkter for innendørstrening: en førsteklasses smart trener og en rimeligere smartsykkel. Wahoo KICKR MOVE er en smart trener som kommer med en bevegelig base, som lar den gli frem og tilbake under turen, og gir en mer dynamisk og oppslukende opplevelse. KICKR MOVE er bygget på samme grunnlag som den forrige modellen, Wahoo KICKR V6/2022, men med den ekstra funksjonen bevegelse.

KICKR MOVE beholder kjernefunksjonene til forgjengeren, inkludert et krav om kraftnøyaktighet på +/- 1 %, en maksimal stigning på 20 % og støtte for opptil 2,200 watt motstand. Den har også dobbel ANT+/Bluetooth Smart-støtte, innebygd WiFi og kompatibilitet med forskjellige akselstørrelser. Treneren kommer med en 11-trinns kassett og er priset til $1,599.99 XNUMX. I tillegg har Wahoo annonsert at KICKR MOVE er kompatibel med KICKR CLIMB, men en tilbehørsadapter vil være nødvendig.

Wahoo har også introdusert Wahoo KICKR Bike SHIFT, en ny smart sykkel som tilbyr et rimeligere alternativ for innendørstrening. KICKR Bike SHIFT er utstyrt med avanserte funksjoner som autokalibrering, simulert giring og innebygd klatresimulering. Den har et kraftnøyaktighetskrav på +/- 1 % og kommer med dobbel ANT+/Bluetooth Smart-støtte. KICKR Bike SHIFT er priset til $2,999.99 XNUMX.

Begge produktene har blitt testet av en rekke ryttere og har fått positive tilbakemeldinger for deres ytelse og allsidighet. Spesielt KICKR MOVE har fått ros for sin evne til å gi en realistisk kjøreopplevelse med sin bevegelige base.

Med lanseringen av disse nye produktene har Wahoo som mål å gi innendørs syklister høykvalitets og oppslukende treningsalternativer for den kommende innendørs treningssesongen. Enten du leter etter en smart trener eller en smart sykkel, har Wahoo deg dekket.

