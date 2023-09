Vi introduserer Wahoos nye rimelige KICKR BIKE SHIFT

By

Wahoo har avduket en rimeligere versjon av deres high-end KICKR BIKE kalt KICKR BIKE SHIFT. Priset til $2,999, tilbyr denne nye modellen en betydelig prisreduksjon sammenlignet med $4,499 for hele KICKR BIKE. Til tross for priskuttet, opprettholder KICKR BIKE SHIFT fortsatt funksjoner av høy kvalitet og løser vanlige problemer funnet i tidligere modeller.

En av de bemerkelsesverdige forskjellene mellom KICKR BIKE SHIFT og den originale KICKR BIKE er fjerningen av den innebygde CLIMB-lignende stigningssimuleringen opp og ned. I tillegg har KICKR BIKE SHIFT et mer tradisjonelt smart trener-drivsystem og tynnere rammekomponenter, som øker rytterkompatibiliteten og adresserer tidligere klager på lårgnidning.

Når det gjelder design, viser KICKR BIKE SHIFT frem nye stilede håndtak og en setepinneklemme som kan strammes med en sekskantnøkkel, noe som sikrer en sikker passform. Den rotete ledningen som finnes i tidligere modeller er erstattet av et mer strømlinjeformet system med en Di2/AXS-koblingsboks-stil, som tilbyr bedre kabelhåndtering og trådløs kommunikasjon.

Ved å evaluere de elektroniske komponentene til KICKR BIKE SHIFT, er det verdt å merke seg mangelen på KICKR CLIMB gradientsimulering, noe som resulterer i en roligere og mekanisk enklere opplevelse. Drivverket/svinghjulssystemet i KICKR BIKE SHIFT er forskjellig fra den motordrevne elektromagnetiske drivlinjen som finnes i tidligere modeller. Det nye systemet fungerer på samme måte som Wahoos KICKR-trenere og gir en stille tur.

Mens KICKR BIKE SHIFT kan mangle noen av de avanserte funksjonene til den originale KICKR BIKE, har den som mål å gi et rimelig alternativ for syklister som prioriterer en rolig og pålitelig innendørs treningsopplevelse. Med sin forbedrede rytterkompatibilitet og strømlinjeformede design, tilbyr KICKR BIKE SHIFT et overbevisende alternativ på smartsykkelmarkedet i mellomklassen.

