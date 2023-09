vivo X90 Pro-brukere i India kan nå registrere seg i forhåndsvisningsprogrammet for Android 14

Merk vivo X90 Pro-brukere i India! Hvis du ikke kan vente med å få en smak av Android 14 og vivos kommende Funtouch OS 14, har du nå muligheten til å delta i Android 14 Preview Program.

For å registrere deg i programmet, sørg for at vivo X90 Pro kjører fastvareversjon 13.1.13.8.W30.V000L1 eller nyere. Naviger deretter til Innstillinger > Systemoppdatering-menyen på enheten din og klikk på tannhjulikonet øverst til høyre. Derfra klikker du på "Prøveversjon" for å søke om programmet. Aksept i programmet vil tillate deg å installere Android 14-basert Funtouch OS 14 på enheten din gjennom Innstillinger > Systemoppgradering-menyen. Det er viktig å merke seg at det kun er 500 spilleautomater tilgjengelig, så det kan være lurt å handle raskt.

Det er imidlertid verdt å nevne at dette er betaprogramvare, så det kan være feil og problemer som kan påvirke opplevelsen din. Derfor er det tilrådelig å unngå å installere den på din primære enhet. Hvis du bestemmer deg for å fortsette, husk å sikkerhetskopiere dataene dine før du registrerer deg. Hvis du har spørsmål om programmet, kan du finne svar i FAQ-delen her. Påmeldingene er allerede åpne, og oppdateringen vil bli utgitt 18. september.

Hvis du vurderer å kjøpe vivo X90 Pro, kan du sjekke anmeldelsen vår for mer informasjon. I tillegg er en videoanmeldelse tilgjengelig for deg å se nedenfor.

kilder:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– FAQ-delen av Android 14 Preview-programmet for X90 Pro