Vivante Healths GIThrive anerkjent for AI-teknologi og arbeidsgiversubsidiert velvære

Vivante Health har blitt valgt ut som kvartfinalist i to kategorier ved Digital Health Hub Foundations 2023 Digital Health Awards. Selskapets virtuelle plattform GIThrive bruker kunstig intelligens (AI) og er anerkjent for både den beste bruken av AI i helseteknologi og kategoriene Employer Subsidized Wellness.

GIThrive er en digital fordøyelseshelseløsning som tilbyr støtte til personer som lider av fordøyelsessykdommer. Plattformen kombinerer AI-drevet teknologi, døgnkontinuerlig assistanse fra registrerte kostholdseksperter og helsecoacher, og tilgang til et nettverk av internister og gastroenterologer for diagnose og behandling. Resultatene er imponerende, med over 90 % av brukerne som rapporterer forbedrede fordøyelsessymptomer og livskvalitet. Videre opplever organisasjoner som tilbyr GIThrive som en fordel for ansatte reduksjoner på 15 % eller mer i fordøyelsesrelaterte medisinske utgifter.

I kategorien Best Use of AI in Health Tech, skiller Vivante Healths GIThrive seg ut for sine personlige pleieplaner som er avhengige av AI og maskinlæring. Disse planene er utformet for å lindre fordøyelsessymptomer og redusere helsekostnader. Anbefalinger kan inkludere kostholds- og livsstilsjusteringer, nettbaserte utdanningsressurser, kognitiv atferdsterapi, konsultasjoner med helseveiledere og kliniske intervensjoner som laboratorietester og telehelseavtaler.

Inkluderingen i kategorien Best Employer Subsidized Wellness er en refleksjon av Vivantes partnerskap med arbeidsgivere for å inkludere fordøyelseshelse i deres fordelsplaner. Ved å implementere GIThrive har organisasjoner sett reduksjoner i helsekostnader knyttet til fordøyelsesproblemer. Ansatte har vist forbedret medisinoverholdelse og atferdsendring, noe som har resultert i færre legevaktbesøk og sykehusinnleggelser. Faktisk er gastrointestinale problemer blant de fem beste helseutgiftene for mange selskaper.

Vivante Health CEO, Bill Snyder, fremhever viktigheten av personlige behandlingsplaner og kontinuerlig støtte som tilbys av GIThrive-plattformen. Med GIThrive har enkeltpersoner tilgang til et vell av fordøyelsesressurser på ett sted, noe som gir mulighet for umiddelbar omsorg og kontinuitet i behandlingen. Snyder uttrykker takknemlighet for anerkjennelsen i begge kategorier, og understreker den positive effekten Vivante Health gjør på medlemmene og de beviste resultatene de oppnår.

Finalistene til Digital Health Awards kunngjøres 22. september, med vinnere avslørt på Grand Finale på HLTH 2023 i Las Vegas 9. oktober.

Om Vivante Health: Vivante Health er et digitalt helseselskap som er dedikert til å revolusjonere håndteringen av kroniske lidelser, og starter med tarmen. Deres virtuelle GI-pleie kombinerer datadrevet teknologi med et koordinert team av leger, kostholdseksperter og helseveiledere for å levere personlig og rettidig omsorg. For mer informasjon, besøk Vivante Healths firmanettsted eller kontakt [email protected].

Kilde: Vivante Health