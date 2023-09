Pixel Sky Animations lanserer Vancouvers første dronelysshow på friluftsgallaen

Det Vancouver-baserte dronelysshowselskapet Pixel Sky Animations vil feire sin offisielle offentlige lansering med Open-Air Gala 15. september. Arrangementet, som vil bli holdt på Science World og False Creek, vil også inneholde Vancouvers første dronelys. show, fengslende et forventet publikum på 700 deltakere.

Pixel Sky Animations mener at historiefortelling er avgjørende for enhver god forestilling. Med sine dronelysshow har de som mål å engasjere, inspirere og ære publikum i alle aldre ved å bruke nattehimmelen som et lerret for å male fortellinger. Dronelysshowet er omhyggelig designet for optimal visning fra et spesifikt fokuspunkt på Science World, men det vil være synlig fra forskjellige vinkler langs False Creek-sjøveggen.

Friluftsgallaen vil tilby en kuratert cocktailopplevelse fra Bootleggers og en oppslukende kunstutstilling av Chali Rosso Art Gallery. To forestillingsscener vil bli ledet av internasjonale DJ-er Ray Kash og Dezza. Deltakere vil få muligheten til å bli transportert til nye verdener gjennom teknologidrevet kunstnerskap.

Billetter til friluftsgallaen starter på $45 pluss avgifter og kan kjøpes online. Det lover å bli en uforglemmelig kveld med underholdning, som kombinerer innovativ bruk av droner med musikk, kunst og mixologi.

kilder:

- ScienceWorld

- Pixel Sky-animasjoner

- Bootleggers Cocktail

- Chali Rosso kunstgalleri