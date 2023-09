Virginia-guvernør lanserer planer for bredbåndsutvidelse over hele landet

Virginia-guvernør Glenn Youngkin har avduket en 5-årsplan for å koble Virginians til rimelig, høyhastighets bredbånd. Planen skisserer hvordan staten vil bruke sin føderale bevilgning på 1.48 milliarder dollar til å distribuere internettnettverk til områder som for øyeblikket mangler tilgang. Med dette initiativet har Virginia som mål å prioritere ubetjente hjem, bedrifter og samfunnsankere, med sikte på å nå anslagsvis 160,000 XNUMX lokasjoner.

Tilgang til høyhastighetsbredbånd anses ikke lenger som en luksus, men en nødvendighet for full deltakelse i dagliglivet. Guvernør Youngkin mener at ved å koble alle virginiere gjennom bredbånd, vil staten ta et betydelig skritt fremover i å bygge bro over det digitale skillet.

I tillegg til å gi tilgang, understreker planen viktigheten av å fremme digital kompetanse, forbedre helsevesenet og redusere kostnadene for alle Virginians. Ved å oppnå universell bredbåndsdekning vil staten kunne rette sin innsats og finansiering mot disse kritiske områdene.

Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD)-programmet, finansiert av den føderale Infrastructure Investments and Jobs Act, er et nasjonalt initiativ som tar sikte på å utvide høyhastighets internettilgang. Virginia's Department of Housing and Community Development (DHCD) vil administrere statens BEAD-tildeling på 1.48 milliarder dollar. Denne finansieringen vil utfylle den pågående innsatsen til Virginia Telecommunication Initiative (VATI) for å nå undertjente regioner over hele staten.

Når universell bredbåndsaksess er etablert, vil DHCD skifte fokus mot å fremme rimelighet og forbedre bruken av bredbåndstjenester. Målet er å sikre at alle Virginians kan få tilgang til og bruke denne kritiske tjenesten.

Virginia har vært ledende i å lukke det digitale skillet, etter å ha bevilget over 935 millioner dollar i statlige og føderale midler siden 2017. Disse investeringene har utvidet bredbåndsinfrastruktur til over 388,000 80 lokasjoner i 1.1 byer og fylker i hele Commonwealth. Finansieringen er supplert med ytterligere XNUMX milliarder dollar i matchende midler fra lokale myndigheter og internettleverandører.

DHCD aksepterer for tiden offentlige kommentarer til BEADs opprinnelige forslag frem til 19. september. Denne muligheten for offentlige innspill lar interessenter gi tilbakemeldinger og bidra til utviklingen av bredbåndsutvidelsesplanen.

Virginias forpliktelse til å bygge bro over det digitale skillet fungerer som en nasjonal modell for andre stater. Ved å prioritere rimelig og tilgjengelig bredbånd, sikrer Samveldet at ingen lokalsamfunn blir etterlatt i den digitale tidsalderen.

kilder:

– Virginia guvernørkontor

– Institutt for bolig- og samfunnsutvikling (DHCD)