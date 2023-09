Nytt opplæringsprogram tar sikte på å bygge bro over det digitale skillet i landlige Tennessee

University of Tennessee Institute of Agriculture og AT&T Foundation har inngått partnerskap for å lansere Tennessee Broadband Digital Literacy Training Program, som tar opp utfordringene som landlige samfunn står overfor når det gjelder tilgang til bredbåndsinternett. Gjennom dette programmet vil innbyggere i 42 lokalsamfunn over hele Tennessee motta opplæring og utdanning for å forbedre sine digitale ferdigheter og øke bruken av bredbånd.

AT&T Foundation kickstartet initiativet ved å presentere en sjekk på 100,000 7 dollar til University of Tennessee XNUMX. september. Finansieringen vil gjøre det mulig for UT Extension å gi praktisk opplæring til enkeltpersoner i økonomisk utsatte fylker, som for tiden har begrenset eller ingen tilgang til bredbåndsinternett. Ved å bygge bro over dette digitale skillet har programmet som mål å gi innbyggerne nye muligheter for sysselsetting, kompetanseutvikling og utdanningsprogrammer.

Sreedhar Upendram, førsteamanuensis i landbruks- og ressursøkonomi ved UT, understreker viktigheten av partnerskapet med AT&T Foundation for å adressere det digitale skillet. Programmet vil aktivt engasjere seg og investere i opplæring av innbyggere, styrke partnerskap med lokale bedrifter, gründere, seniorsentre og arbeidsstyrken i landlige samfunn. Gjennom disse samarbeidene søker programmet å styrke innbyggerne med nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å navigere i den digitale verden.

AT&T Tennessee-president, Joelle Phillips, erkjenner selskapets forpliktelse til å støtte kritiske programmer, for eksempel UTs Digital Literacy Training Program. Dette programmet blir sett på som en måte å ikke bare utvide og forbedre bredbåndsnettverk, men også bidra til å bygge sterkere lokalsamfunn og bedre fremtider.

Avslutningsvis vil Tennessee Broadband Digital Literacy Training Program spille en avgjørende rolle i å utstyre landlige Tennessee-samfunn med de digitale ferdighetene som trengs for å delta i dagens digitale tidsalder. Gjennom samarbeidet mellom University of Tennessee og AT&T Foundation vil innbyggerne få tilgang til pedagogiske verksteder og opplæring, fremme økonomisk utvikling og lukke det digitale skillet.

