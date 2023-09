Spenningen vokser for iPhone 15-oppgradering

By

I følge en fersk årlig forskningsrapport fra Savings.com planlegger så mange som 16 % av Apples eksisterende brukere å oppgradere til iPhone 15 når den slippes. Dette er en høyere prosentandel enn de tidligere iPhone-modellene, med 14 % som planlegger å oppgradere til iPhone 14 og 10 % for iPhone 13. Til tross for de forventede høye prispunktene, er det mer spenning rundt iPhone 15-oppgraderingen enn tidligere år.

En faktor som bidrar til denne spenningen er antallet brukere som ønsker å oppgradere fra eldre modeller, som iPhone 11 og iPhone X. Dette antyder at Apple kan opprettholde sin markedsandel i smarttelefonindustrien. Rapporten avslører imidlertid også at prisen er en betydelig avskrekkende faktor for potensielle oppgraderere. Mer enn halvparten av nåværende iPhone-eiere (53%) planlegger ikke å oppgradere, hovedsakelig på grunn av kostnadshensyn.

Apple har gjort det klart at de ikke oppfordrer til årlige enhetsoppgraderinger og støtter enhetene sine over en lengre periode sammenlignet med konkurrentene. Selv om trenden med årlige oppgraderinger kan være avtagende, er det fortsatt 10 % av folk som søker en årlig oppgradering.

Rapporten identifiserer de mest populære spekulasjonene rundt de nye iPhone-enhetene, inkludert forbedringer i kamerakvalitet, batterilevetid og RAM. Spesielt batteriforbedringer er svært ønsket, med 43 % av brukerne som i utgangspunktet ikke hadde planer om å oppgradere, sa at de ville revurdere om iPhone 15 hadde denne funksjonen.

I følge Savings.com er det mest sannsynlig at de som har eid sine nåværende iPhones i tre år vil bytte opp for iPhone 15, mens 10 % av brukerne med iPhone mindre enn ett år gamle fortsatt planlegger å oppgradere.

Avslutningsvis er det en økende spenning for iPhone 15-oppgraderingen, med en høyere prosentandel av brukere som planlegger å oppgradere sammenlignet med tidligere modeller. Selv om prisen fortsatt er en avskrekkende faktor for mange, skaper de forbedrede funksjonene til de nye enhetene, spesielt når det gjelder kamera- og batteriytelse, interesse blant potensielle oppgraderere.

