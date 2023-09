Amerikanske aksjer faller når investorer viser forsiktighet i forkant av Apples hendelses- og inflasjonsdata

By

Amerikanske aksjer skulle falle tirsdag morgen da investorer viste forsiktighet i forkant av en sentral produkthendelse for Apple og viktige inflasjonsdata senere i uken. Dow-indeksen falt 0.1 % i førmarkedshandelen, mens S&P 500 og Nasdaq begge falt 0.2 %.

Investorer følger nøye med på den amerikanske konsumprisindeksen, som skal offentliggjøres onsdag. Det er ventet å vise en 0.5 % økning i prisene i august, etter en 0.2 % oppgang i juli. Imidlertid anslås kjerneinflasjonen å holde seg stabil på 0.2 % måned-til-måned.

Den økonomiske rådgivende komiteen til American Bankers Association har uttalt at Federal Reserves renteøkningssyklus nå er over. De spår at BNP-veksten vil avta til 1.2 % neste år fra 2 % i 2023. Skiftende renteforventninger de siste ukene har skapt usikkerhet i markedene, men rykter om en forestående pause i renteøkningene har bidratt til å løfte sentimentet.

I teknologisektoren er Apples Wonderlust-arrangement på tirsdag svært etterlengtet. Arrangementet kan inkludere lanseringen av den nye iPhone 15 og Apple Watch Series 9, samt oppdateringer til iPad og VisionPro-headsettet. Tesla-futures trekker seg tilbake etter et hopp på 10 % på mandag, drevet av en oppgradering fra Morgan Stanley. Banken tror at Teslas tilpassede superdatabehandlingsprodukt, Dojo, kan tilføre selskapet betydelig verdi.

Investorer holder også øye med ARMs kommende børsnotering på NYSE. Den britiske brikkegruppens børsnotering er angivelig overtegnet med 10 ganger tilbudsstørrelsen.

I andre nyheter stiger WestRock i førmarkedshandelen etter kunngjøringen om fusjonen med papir- og emballasjeselskapet Smurfit Kappa. Fusjonen vil skape en virksomhet med samlede inntekter på 34 milliarder dollar og en markedsandel på 20 % i Europa og Nord-Amerika.

kilder:

– «Amerikanske aksjer kommer til å glippe ettersom investorer vurderer Apples hendelses- og inflasjonsdata» – Markets Insider

– Økonomisk rådgivende utvalg i American Bankers Association

– Joshua Mahony, Scope Markets

– Morgan Stanley

– Nyhetsartikler om Apples Wonderlust-arrangement og ARMs børsnotering.