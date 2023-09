Googles antitrust-rettssak begynner: Anklaget for å opprettholde monopol gjennom ulovlige avtaler

Rettssaken mot USA mot Google har startet i Washington, DC, med regjeringsadvokater som hevder at teknologigiganten bevisst brøt antitrustlover og forsøkte å skjule handlingene sine. I løpet av rettssaken, som forventes å vare i ti uker, er Apple-ledere satt til å vitne som vitner, ettersom Googles avtaler med selskapet er en del av den brede antitrustsaken.

Kenneth Dintzer, visedirektør ved det amerikanske justisdepartementet (DOJ), understreket betydningen av saken, og uttalte at den gjelder fremtiden til internett. Ifølge Dintzer har Google ulovlig opprettholdt sitt monopol siden 2010 ved å betale betydelige pengesummer til firmaer som Apple og AT&T. Han hevdet at Google var klar over at disse avtalene krysset antitrustgrenser og at selskapet ulovlig hadde hatt et monopol i over et tiår ved å utnytte kraften til mislighold og skala.

Dessuten anklaget DOJ Google for å manipulere annonseauksjoner for å øke prisene for nettbaserte annonsører. Dintzer presenterte bevis i retten som angivelig demonstrerte hvordan Google forsøkte å sikre kommunikasjon med detaljer om betalingene til selskaper som Apple. Han viste frem en chat-samtale der Google-sjef Sundar Pichai angivelig ba om at historien til chatten skulle deaktiveres.

Mens Google fastholder at de har oppnådd sin betydelige markedsandel gjennom brukerpreferanse og meritter, vil rettssaken først og fremst fokusere på hvorvidt selskapets ledelse av søke- og søkeannonsering brøt antitrustlover. Hvis funnet skyldig, kan dommer Amit Mehta velge å beordre oppløsning av Google.

Apple hadde håpet å bli unnskyldt fra rettssaken og at stevningene til deres ledere ble opphevet, ettersom selskapet allerede hadde gitt omfattende vitnesbyrd og et betydelig antall dokumenter. Dommer Mehta avviste imidlertid denne forespørselen, og Apple-lederne Eddy Cue, John Giannandrea og Adrian Perica vil etter hvert innta vitneplassen på et senere tidspunkt i rettssaken.

kilder:

– DOJ

– Rettsbehandling