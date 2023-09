Bruk av lærlingeplasser for å lukke gapet mellom digitale ferdigheter

Lærlingeavgiften ble innført av den britiske regjeringen i 2017 som en måte for store arbeidsgivere å investere i lærlingopplæring. Arbeidsgivere med en lønnsregning på over 3 millioner pund per år er pålagt å betale 0.5 % av sin totale årlige lønnsregning til avgiftsfondet. De kan deretter bruke disse midlene til å støtte sine egne lærlingeopplærings- og vurderingskostnader eller overføre dem til en annen arbeidsgiver. Imidlertid utløper eventuelle ubrukte midler.

Det finnes et bredt spekter av lærlingestandarder tilgjengelig på forskjellige nivåer, inkludert de i digitale yrker. Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) gir yrkeskart for å hjelpe arbeidsgivere med å identifisere progresjons- og oppgraderingsruter for lærlinger. Yrkesfokuserte universiteter, som Buckinghamshire New University (BNU), har også gått inn på markedet for høyere og graders lærlingeplasser, og tilbyr læreplasstilbud i bransjer som helsevesen, politi, ingeniørfag, business og ledelse og digital.

Arbeidsgivere rekrutterer ofte lærlinger til læreplasser på lavere nivå og tilbyr muligheter for dem til å oppgradere til en full kvalifikasjon. Dette gjør at lærlinger kan oppnå full bachelorgrad innenfor en kortere tidsramme sammenlignet med de tradisjonelle fire årene.

Selv om det kan være bekymringer om gjennomføringsgraden for lærling, bør arbeidsgivere nøye vurdere historikken til leverandørene de vurderer. For eksempel har BNU en gjennomføringsgrad på over 90 % på læretiden Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Denne spesielle lærlingestandarden har seks forskjellige veier, inkludert programvareteknikk, IT-rådgivning, cybersikkerhet, nettverk, dataanalyse og forretningsanalyse.

Treningsleverandører kan tilby ulike leveringsmodeller, for eksempel dagsfrigjøring eller blokklevering. De kan også utvikle skreddersydde leveransemodeller for arbeidsgivere som kan rekruttere et minimum antall lærlinger.

Lærlingeplasser kan være transformerende når det gjelder personlig utvikling. De gir elever verdifull arbeidserfaring og muligheten til å oppnå en grad uten å påløpe gjeld. Lærlingeplasser er ikke begrenset til skoleelever; de er også til nytte for eksisterende ansatte som ønsker å oppgradere eller bytte karriere på jakt etter nye muligheter. Disse læretiden bygger også bro over kompetansegapet mellom universitetsutdanning og bransjekrav.

For å effektivt bruke lærlingeplasser for å redusere det digitale kompetansegapet, må arbeidsgivere opprette lærlingroller eller tilby avgiftsfinansiert opplæring til eksisterende ansatte. De bør også vurdere nivået på læreplasser og de spesifikke læretidstandardene som stemmer overens med arbeidsstyrkens behov.

For å navigere i den komplekse verden av læreplasser, kan arbeidsgivere se til vellykkede eksempler fra andre organisasjoner. For eksempel har Crimson, et IT-selskap basert i West Midlands, utviklet et vellykket læreprogram. De rekrutterer skoleelever inn i læreplasser på nivå 4 og tilbyr dem muligheten til å fortsette på en IT-konsulentutdanning. De har en høy andel lærlinger i sin virksomhet og et sterkt engasjement for å pleie fremtidige talenter.

Avslutningsvis har lærlingeplasser potensialet til å adressere gapet med digitale ferdigheter og forberede neste generasjon digitale teknologer. Ved å utnytte lærlingeavgiften og samarbeide med pålitelige opplæringsleverandører, kan arbeidsgivere gi verdifulle muligheter for enkeltpersoner til å utvikle sine ferdigheter og få arbeidserfaring innen nye teknologier.

