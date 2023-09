Unity introduserer nye avgifter for spillutviklere

By

Unity Technologies har nylig annonsert en betydelig endring i gebyrstrukturen for spillutviklere. Selskapet vil nå spore spillinstallasjoner og inntekter som en del av deres nye Unity Runtime Fee. Denne avgiften er basert på antall ganger et kvalifiserende spill lastes ned av brukere. Unity mener at å belaste en innledende installasjonsbasert avgift vil tillate skapere å beholde løpende økonomiske gevinster fra spillerengasjement, i motsetning til en inntektsdelingsmodell.

Imidlertid kan denne flate avgiften være en bekymring for spillutviklere som selger spill til en lavere pris. Unity Runtime Fee vil være en ekstra utgift i tillegg til andre avgifter, for eksempel Steams 30% kutt. Den nye gebyrstrukturen påvirker ulike nivåer av Unity-brukere:

Unity Personal og Unity Plus: Utviklere som har tjent $200,000 12 USD eller mer i løpet av de siste 200,000 månedene og har minst XNUMX XNUMX levetidsinstallasjoner av spill.

Unity Pro og Unity Enterprise: Utviklere som har tjent $1,000,000 12 1,000,000 USD eller mer i løpet av de siste XNUMX månedene og har minst XNUMX XNUMX XNUMX levetidsinstallasjoner av spill.

Denne avgiftsstrukturen trer i kraft 1. januar 2024. Unity presiserte at installasjonsgebyret ikke vil bli brukt med tilbakevirkende kraft. Det vil bare bli belastet for ytterligere installasjoner når terskelene er nådd. Spill som ikke oppfyller terskelverdiene eller ikke tjener penger på, vil imidlertid ikke bli pålagt å betale avgiftene. Spesielt vil Unity også fjerne den årlige inntektsgrensen for Unity Personal-planen.

En bekymring utviklet av utviklere er personvernimplikasjonene av installasjonssporing. Unity har ikke gitt klare detaljer om nøyaktig hvordan sporingen vil fungere. I tillegg trenger problemer som telling av spillnøkler i veldedighetsbunter og sporing av legitime betalte installasjoner i nærvær av piratkopierte versjoner ytterligere avklaring.

Med disse nye avgiftene kan utviklere begynne å vurdere alternativer som gratis og åpen kildekode Godot Engine. Det gjenstår å se hvordan industrien vil reagere på Unitys endringer og om de vil ha noen innvirkning på populariteten til plattformen.

kilder:

GamingOnLinux.com