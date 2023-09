Unity kunngjør nye gebyrer for spillinstallasjoner som bruker Unity Engine

Unity, en ledende spillutviklingsplattform, har nylig annonsert at den vil implementere en ny avgift for hvert spill som installeres med Unity Engine. Denne avgiften, kjent som Unity Runtime Fee, vil gjelde for spill som har passert en viss inntektsgrense og antall installeringer i løpet av det siste året.

De spesifikke tersklene og gebyrene varierer avhengig av typen Unity-abonnement utvikleren har. For Unity Personal og Unity Plus-brukere er inntektsgrensen satt til $200,000 200,000 per år, med en levetid på 1 1 installeringstall. På den annen side har Unity Pro- og Unity Enterprise-kontoer en høyere terskel på XNUMX million dollar i inntekt per år og XNUMX million levetidsinstallasjoner.

Gebyrene for å overskride disse tersklene er også forskjellige for hver abonnementstype. Unity Personal-utviklere vil bli belastet $0.20 for hver installasjon over terskelen, mens Unity Enterprise-kontoer bare betaler $0.01 for hver installasjon over 2 millioner. Utviklere i fremvoksende markeder får reduserte avgifter, med Unity Personal-kontoer som betaler $0.02 per installasjon og Enterprise-kontoer som betaler $0.005 per installasjon.

Spesielt vil disse avgiftene også gjelde for eksisterende spill bygget på Unity hvis de oppfyller terskelverdiene for inntekter og installering. Det er viktig å nevne at Unity Runtime Fee ikke gjelder for ikke-spillapplikasjoner.

Unity rettferdiggjør implementeringen av denne avgiften ved å fremheve at hver gang et spill lastes ned, installeres også Unity Runtime. Selskapet mener at en installasjonsbasert avgift bevarer de økonomiske gevinstene fra spillerengasjement for skapere, i motsetning til en inntektsdelingsmodell.

I tillegg til disse endringene har Unity kunngjort pensjonering av Unity Plus-abonnementsnivået. Eksisterende Plus-abonnenter vil få muligheten til å oppgradere til Unity Pro i ett år til Plus-prisen.

Unity Engine, kjent for sine allsidige og kraftige spillutviklingsmuligheter, kan skryte av milliarder av månedlige nedlastinger. Denne nye avgiftsstrukturen tar sikte på å støtte den kontinuerlige veksten og utviklingen av spillskapere og samtidig opprettholde integriteten til Unity-økosystemet.

kilder:

– Unity kunngjør kjøretidsavgift for spillinstallasjoner

– Unity Runtime-avgifter og abonnementsendringer