Touchscreen iMac G3: En bemerkelsesverdig særhet

I en nylig video av Michael MJD gjøres en fascinerende oppdagelse – en berøringsskjerm iMac G3 fra 1999 som ikke bare reagerer på berøring, men også berøringstrykk. Det som gjør dette funnet enda mer spennende er klistremerket på siden av iMac, som indikerer at det er en "Engineering Prototype" fra Elo, en offisiell "Value Added Reseller" for Apple-produkter.

iMac G3, utgitt for 25 år siden, var en banebrytende enhet på mange måter. Dens gjennomsiktige plast, strømlinjeformede form og dristige designvalg gjorde det til et stilikon og befestet Apples posisjon i teknologiverdenen. Det startet også trenden med gjennomsiktig design. Elo, et selskap som spesialiserer seg på berøringsskjermer, gjorde noen iMac-er om til berøringsskjermkiosker med Apples godkjenning som en verdiøkende forhandler.

Elos berøringsskjermteknologi innebar å montere to transdusere på standard CRT-skjerm, noe som muliggjorde berøringsinndata. Ved å forstyrre de akustiske bølgene kan teknologien bestemme X/Y-koordinatene og til og med trykkdybden til berøringen. Et kontrollerkort installert på baksiden av skjermen behandlet denne informasjonen og koblet til datamaskinen via en internt rutet kabel.

Selv om Michael MJD er imponert over teknologien, synes han at standard MacOS 8.6-grensesnittet er mindre enn ideelt for berøringsbruk. De små skrivebordskontrollene og musemålene gjør det vanskelig å navigere med presisjon. Hvis denne berøringsskjermen iMac hadde blitt utgitt kommersielt, ville den sannsynligvis ha hatt tilpasset programvare med større berøringsvennlige knapper.

Konseptet med tredjeparts berøringsskjermkonverteringer gjennom Value Added Resellers er en saga blott. Apples nåværende VAR-program fokuserer mer på programvarerelaterte tjenester og IT-støtte for bedrifter. Berøringsskjermen iMac G3 står som en bemerkelsesverdig merkelighet, et eksempel på hva som kunne vært.

