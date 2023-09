Nytt partnerskap mellom University of Limerick og Dell Technologies for å fremme kreftforskning

Et nytt partnerskap mellom University of Limerick og Dell Technologies skal revolusjonere kreftforskning og diagnostikk ved hjelp av teknologidrevne løsninger. Samarbeidet tar sikte på å forbedre evnene til University of Limericks Digital Cancer Research Centre, spesielt innen onkologi.

Nøkkelaspektet ved dette partnerskapet er utviklingen av en kunstig intelligens (AI)-plattform av Dell, spesielt designet for Digital Cancer Research Centre. Denne plattformen vil gjøre det mulig for klinikere å gi mer effektiv omsorg til pasienter med B-celle lymfom ved å forbedre diagnosetider og forbedre behandlingsalternativene. I tillegg vil det lette prediktiv og diagnostisk forskning, slik at forskere kan lage en virtuell representasjon, eller "digital tvilling", av pasienter. Dette vil gi verdifull innsikt i behandlingsstrategier og hjelpe til med utvikling av personlig tilpassede terapier.

Forskere ved Digital Cancer Research Center er for tiden fokusert på å undersøke rollen til kollagen i tumorprogresjon og spredning i hele kroppen. Ved å identifisere måter å blokkere kollagen på, håper de å finne nye tilnærminger for behandling av svulster før de metastaserer.

Professor Paul Murray, direktør for Digital Cancer Research Centres Digital Pathology Unit, uttrykte entusiasme for det nye partnerskapet, og fremhevet potensialet for å fremme forståelsen av kreftutvikling og forbedre pasientbehandlingen. Catherine Doyle, administrerende direktør for Dell Technologies Ireland, understreket betydningen av den AI-drevne plattformen for å levere presisjonsbehandlinger og ta klinisk forskning til nye høyder.

Dette partnerskapet representerer et betydelig skritt fremover i kampen mot kreft, med potensial til å ha en dyp innvirkning på utallige liv. Den viser kraften i samarbeid mellom akademia og teknologibedrifter for å drive innovasjon innen helsevesenet.

Kilder: University of Limerick, Dell Technologies