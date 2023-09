Ubisofts XDefiant kan potensielt lanseres i september eller oktober

Ubisofts etterlengtede gratis-å-spille førstepersonsskytespill, XDefiant, kan lanseres et sted mellom midten av september til midten av oktober. Spillet møtte nylig et tilbakeslag da det ble nektet sertifisering av PlayStation og Xbox.

I følge produsent Mark Rubin begynte sertifiseringsprosessen for XDefiant i juli. I midten av august fikk imidlertid Ubisoft den skuffende nyheten om at spillet ikke bestod sertifiseringen. Dette betydde at spillet ikke kunne slippes innen slutten av august som opprinnelig planlagt.

Nå jobber Ubisoft iherdig med å adressere samsvar og funksjonalitetsfeil i spillet. Selskapet planlegger å sende inn XDefiant på nytt for sertifisering om mindre enn to uker. Hvis spillet passerer, kan det offisielt slippes i midten til slutten av september.

Rubin nevnte at spillet forventes å motta et betinget pass, som vil kreve at Ubisoft implementerer en Day One Patch. Følgelig forventes utgivelsen av XDefiant nå tidlig til midten av oktober.

Rubin forklarte at utviklingen av XDefiant har avviket fra standardreglene for spillutgivelser. Spillet har blitt vist frem under flere betafaser, slik at millioner av spillere kan oppleve det før den offisielle lanseringen. Ubisoft er fortsatt forpliktet til å gi ut spillet så snart det er klart, og vil fortsette å gi oppdateringer om fremdriften.

XDefiant, utviklet av Ubisoft San Francisco, har fått oppmerksomhet for sitt spennende spill. Selv om det fortsatt krever finjustering, har kjernemekanikken blitt godt mottatt under betatesting.

Kilder: Ubisoft, IGN