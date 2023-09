Amerikanske aksjefutures sliter mens handelsmenn venter på Apple-begivenheter og økonomiske data

By

Amerikanske aksjefutures står overfor utfordringer ettersom handelsmenn fortsatt er forsiktige i forkant av Apples markedsføringsbegivenhet og viktige inflasjons- og detaljsalgsdata. S&P 500-futures falt 0.2 %, Dow Jones Industrial Average-futures falt 0.2 %, og Nasdaq 100-futures falt 0.3 %. Mandag steg Dow Jones Industrial Average 0.25 %, S&P 500 økte 0.67 %, og Nasdaq Composite steg 1.14 %.

Traders er nølende med å gjøre betydelige bullish-spill på grunn av kommende markedskatalysatorer. Apples aksjer er litt høyere mens investorer venter på selskapets markedsføringsarrangement, hvor nye iPhones forventes å bli avslørt. Arrangementet har potensial til å påvirke markedet betydelig. I tillegg til Apples arrangement, vil appetitten på store teknologiaksjer også bli testet med ARMs notering på 50 milliarder dollar i New York. Børsnoteringen har allerede blitt overtegnet 10 ganger, noe som tyder på et lovende krav som kan føre til en oppjustering av børsnoteringsprisen.

En annen faktor som påvirker markedssentimentet er referanseindeksen for amerikanske 10-årige lånekostnader, som er nær de høyeste nivåene siden 2008. Traders følger nøye med på økonomiske oppdateringer, inkludert den amerikanske konsumprisindeksrapporten for august og august produsentpriser og detaljsalgstall. Disse dataene vil påvirke Federal Reserves beslutningsprosess i deres kommende politiske overveielser. Til tross for utfordringene er Federal Reserve fortsatt dedikert til å stabilisere økonomien, selv om det kan ta tid å oppnå ønsket inflasjonsmål på 2 %.

Totalt sett vil denne uken avsløre retningen til amerikanske aksjemarkeder, avhengig av utfallet av de kommende hendelsene og økonomiske data.

Kilder: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management