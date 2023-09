Twitch Streamer bruker Mind-Control-teknologi for å spille spill uten en kontroller

Sammendrag: Twitch-streameren og psykologiforskeren Perrikaryal har tatt gaming til neste nivå ved å bruke tankekontrollteknologi for å spille videospill uten en tradisjonell kontroller. Perrikaryal bruker en elektroencefalogram (EEG) enhet, som registrerer hjernens elektriske aktivitet, for å kontrollere ulike handlinger i spillet. Ved å nikke med hodet for å bevege seg og bruke øynene gjennom en eye-tracker for å sikte, er hun i stand til å navigere i spillverdenen og beseire motstandere. Perrikaryals ultimate mål er å lage en håndfri kontroller som er tilgjengelig for alle og gir en sammenlignbar spillopplevelse. Hun fortsetter å eksperimentere med forskjellige innganger, inkludert biosignaler som blodtrykk og hjertefrekvens, for å forbedre den oppslukende spillopplevelsen.

Perrikaryals reise begynte med å bruke tankekontrollteknologien for å slå spillet Elden Ring, og viste frem potensialet til denne innovative metoden. Til tross for skeptikere, ser Perrikaryal spenningen og potensialet for ytterligere forbedringer. For øyeblikket har hun fire fungerende knapper, men hun har som mål å utvikle en full kontroller med alle knapper og triggere tilgjengelig. Hun erkjenner utfordringene som ligger foran, spesielt med å navigere i komplekse menyer i spill som Minecraft, men hun er fortsatt fast bestemt på å overvinne dem.

Ved å samarbeide med laboratorier og forskningsgrupper planlegger Perrikaryal å integrere ulike biosignaler og EEG-teknologi i virtuell virkelighet og skape en mer oppslukende spillopplevelse. Hennes dedikasjon til å flytte grensene for tankekontrollspill har ført henne til å eksperimentere med forskjellige visualiseringer og kontinuerlig tilpasse teknikkene sine.

Perrikaryals fremgang demonstrerer ikke bare potensialet til tankekontrollteknologi i spill, men fremhever også viktigheten av prøving og feiling i utviklingen av nye metoder. Hun omfavner utfordringene og tilbakeslagene som viktige komponenter for vekst og forbedring innen tankekontrollspillfeltet. Perrikaryals innsats baner vei for en fremtid der spilling blir mer tilgjengelig og inkluderende for alle.