Hjerneimplantater oversetter tanker til tale, takket være Stanford-forskere

Forskere ved Stanford University har med hell brukt hjerneimplantater til å oversette tanker til tale ved hjelp av toppmoderne programvare. Studien involverte bruk av sensorer på størrelse med babyaspirin implantert i hjernen for å oppdage signaler fra talerelaterte områder og konvertere dem til tekst som vises på en dataskjerm. Denne banebrytende teknologien gir håp for de som lider av tilstander som amyotrofisk lateral sklerose (ALS) som svekker deres evne til å snakke.

Pat Bennett, en 68 år gammel ALS-pasient, ble utstyrt med to sensorer langs overflaten av hjernen hennes. Disse sensorene, en del av et intracortical brain-computer interface (BCI), overførte hjerneaktivitet relatert til taleforsøk til programvaren. Over en periode på fire måneder ble programvaren opplært til å dekode Bennetts taleforsøk, noe som resulterte i en hastighet på 62 ord i minuttet på en dataskjerm. Dette var mer enn tre ganger raskere enn tidligere rekorder for BCI-assistert kommunikasjon.

De bittesmå silisiumelektrodene implantert i Bennetts hjernebark ble arrangert i 8 x 8 rutenett, med hver array som inneholdt 64 elektroder. Disse elektrodene ble koblet til en datamaskin via gullledninger og en AI-algoritme ble brukt til å dekode den elektroniske informasjonen fra hjernen. Algoritmen lærte å skille aktiviteten knyttet til å danne talelyder og leverte den "beste gjetningen" av ordene representert av Bennetts forsøk.

Mens forskerne erkjente at systemet hadde en feilrate på 9.1 % med et begrenset ordforråd på 50 ord og 23.8 % med et utvidet ordforråd på 125,000 XNUMX ord, anså de det som et betydelig fremskritt. Bennett uttrykte sin begeistring over den potensielle effekten av denne teknologien på livene til ikke-verbale individer, og så for seg hvordan den kunne forbedre hverdagsaktiviteter og tillate dem å kommunisere tankene sine i sanntid.

– Bilde med tillatelse av Steve Fisch/Stanford