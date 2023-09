Huawei lanserer ny smartklokke: Huawei Watch GT 4

Huawei skal introdusere et nytt tillegg til smartklokkesamlingen sin med den kommende lanseringen av Huawei Watch GT 4. Selv om det ikke er offisielt bekreftet, tyder lekket informasjon på at klokken vil være tilgjengelig i to størrelser: 41 mm og 46 mm.

Lekkede bilder indikerer at 41 mm-modellen vil ha en vanlig ramme, mens 46 mm-modellen kommer med en tidsramme. Det spekuleres i at det til og med kan være et tredje klokkedesign. Et teaser-klipp lagt ut på sosiale medier gir et glimt av den stilige estetikken og overfloden den kommende klokken vil by på.

En spesiell funksjon som skiller den mystiske klokken fra de lekke bildene av Huawei Watch GT 4 (46 mm) er en mer fremtredende topptrekant med gullkant. Dette kan foreslå en annen fargevariant eller til og med en helt ny modell, muligens en proffversjon.

Lekkede levende bilder av Huawei Watch GT 4 (46 mm) avslører at klokken kan tilpasses med forskjellige håndleddsstropper, selv om de ikke viser frem den tredje rammedesignen.

Sammenlignet med andre Huawei-smartklokker som Huawei Watch 4 og 4 Pro, har GT-serien en tendens til å tilby færre funksjoner mens du kjører en eller annen versjon av HarmonyOS. Imidlertid er GT-klokkene rimeligere, med 41 mm og 46 mm-modellene til GT 4 som forventes å bli priset til henholdsvis €250 og €400, i motsetning til prisklassen €450/€700 til Watch 4 og 4 Pro .

Når det gjelder batterilevetid, tyder lekke data på at GT 4-modellene vil ha en lengre levetid på opptil to uker. I tillegg er de innstilt til å støtte rask trådløs lading (10-18W) og kommer i ulike koffertmaterialer, inkludert rustfritt stål med lærreim og metalldeksel med plastrem.

Mens forventningen vokser, lover Huaweis nye smartklokketilbud en rekke valg for forbrukere som søker både stil og funksjonalitet.

kilder:

– https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1170180071525788672

– https://twitter.com/Mysmartprice/status/1433638684550208000