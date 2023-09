EA kunngjør Project Rene: The Next-Gen Sims-spillet vil være gratis å laste ned

EA har avslørt nye detaljer om sitt kommende neste generasjons Sims-spill, kodenavnet Project Rene. I et blogginnlegg under en Behind The Sims-presentasjon kunngjorde selskapet at spillet vil være tilgjengelig som gratis nedlasting. Dette trekket følger suksessen med at The Sims 4 ble gratis å spille i fjor.

Gratis nedlastingsalternativet for Project Rene betyr at spillere vil kunne bli med, spille og utforske spillet uten behov for et abonnement, kjernespillkjøp eller energimekanikk. EA har til hensikt å gjøre det enkelt for spillere å invitere eller bli med venner og oppleve nye funksjoner, historier og utfordringer.

EA avklarte imidlertid at spillet fortsatt vil ha kjøpbart innhold og pakker, lik The Sims 4. Men prisstrukturen og hvordan disse gjenstandene skal selges kan avvike fra det gjeldende spillet. EA ga et eksempel på å legge til grunnleggende vær som en gratis funksjon for alle, mens fremtidige pakker kan fokusere på spesifikke temaer som vintersport eller konkurranser.

Utgivelsen av Project Rene betyr ikke slutten på støtten til The Sims 4. EA planlegger å fortsette å tilby oppdateringer og nytt innhold for The Sims 4-fellesskapet i overskuelig fremtid.

Selv om ingen spesifikk lanseringsdato er annonsert, har EA jobbet mot en mer transparent utviklingsprosess for Project Rene. Selskapet har tidligere avslørt at spillet vil tilby både solo- og flerspilleropplevelser, med mer informasjon om flerspillerkomponenten som vil bli avslørt senere på året.

Kilde: [The Verge](kilde)