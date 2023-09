Apples årlige iPhone-arrangement: Hva du kan forvente

Apples etterlengtede årlige iPhone-arrangement skal starte i dag, og avsløre de siste fremskrittene i deres flaggskip-smarttelefonutvalg. Mens de som ikke er interessert i selskapets presentasjoner eller enheter kanskje vil koble fra denne ettermiddagen, venter teknologientusiaster over hele verden spent på de nye iPhone-modellene.

En av de viktigste rykteendringene i de kommende iPhone 15-modellene er skiftet fra det beryktede "hakket" til Dynamic Island-utskjæringen, som ble introdusert i iPhone 14 Pro og Pro Max. Det spekuleres i at alle modellene, bortsett fra en mulig ny SE-variant, vil ta i bruk denne nye designfunksjonen.

En annen potensiell oppgradering er overgangen til titanrammer for iPhone 15 Pro og Pro Max, som erstatter de nåværende rammene i rustfritt stål. Denne endringen kan gjøre pro-maskinvaren enda sterkere, lettere og mer premium. I tillegg kan Pro Max-modellen ha et nytt periskopobjektiv, som bruker et prisme for å folde lyset og muliggjør en optisk zoom på 5x til 6x uten å øke telefonens bulk.

I et trekk for å overholde EUs regler angående enhetlige ladeporter, kan Apple fase ut Lightning-porten og ta i bruk USB-C-standarden med iPhone 15. Denne etterlengtede endringen vil gi enklere tilkobling og ladealternativer for brukerne. Det er også spekulasjoner om introduksjonen av USB-C-vennlige AirPod-deksler og muligens nye AirPods.

I tillegg til iPhone-utvalget, forventes det også mindre oppdateringer for Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra. Skiftet til S9-brikken vil markere produktets første virkelige prosessoroppgradering siden 2020. Videre forventes den kommende watchOS 10-programvareoppdateringen å bringe betydelige endringer i hvordan vi bruker Apple Watch.

Totalt sett lover Apples årlige iPhone-arrangement en spennende rekke nye maskinvare- og programvareoppdateringer. Følg med for mer informasjon når vi dekker arrangementet og gir live oppdateringer.

